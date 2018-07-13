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Гусевская больница пополнится акушерским корпусом
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Гусевская больница пополнится акушерским корпусом 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
За последние четыре года в Гусь-Хрустальной городской больнице «существенно укрепилась» материально-техническая база: приобретено новейшее современно оборудование и отремонтированы больничные отделения.
Светлана Орлова вместе с подчинёнными побывала в новом корпусе этого лечебного учреждения. Здесь в семиэтажном здании будет располагаться родильное отделение. Бригада рабочих, которые сейчас перешли на внутреннюю отделку здания, отрапортовали, что работа идёт с опережением графика. Это очень порадовало губернатора.
Не удивительно, ведь строящееся здание было долгостроем аж с 1989 года, об этом сообщил главный инженер «Рязанского научно-реставрационного управления» Валерий Чернецов, который также трудится на объекте. «За минувший год мы демонтировали лестницы, которые были в аварийном состоянии и установили новые. Надстроили технический этаж, а существующий переоборудовали под помещения. Внутри здания полностью выполнили перепланировку. Проложили новые коммуникации, и теперь здание запитано по первой категории по теплу. Здесь есть две ветки теплоцентрали. Сейчас прокладываем электрические сети», — добавил главный инженер.
На текущий момент на некоторых этажах уже завершаются отделочные работы. Объект планируется сдать досрочно — текущей осенью. Первоначально сдача корпуса была запланирована на август 2019 года.
После осмотра стройки и прилегающих территорий, и корпусов Светлана Орлова заявила, что это уже не просто больница, а самый настоящий больничный комплекс. К слову, на преображение акушерского отделения из бюджетов различного уровня выделили более 360 миллионов рублей.
«Это событие большое. Конечно, качественная строительная бригада у нас делает роддом. Вы, наверное, обратили внимание, как всё сделано? Все сделано так, что вас ничего не раздражает ни стены…цвет хорошо подобран. Для меня это большая награда. Считаю, что такие комплексы мы будем по всей области дооснащать и ремонтировать», — отметила Светлана Орлова.
Кроме того, в этом году помимо компьютерного томографа в больницу приобрели офтальмологическую хирургическую систему и гемодиализные аппараты. До конца 2018 года планируют также приобрести и два передвижных мобильных комплекса на сумму более 21 миллиона рублей.
Но не только горожанам достаются подарки. Возрождают села и медицинские пункты в них.
Например, в населённом пункте Семёновка Гусь— Хрустального района наконец-то появится ФАП. Семеновка — одна из самых отдалённых деревень во Владимирской области. На эти цели потратят 2,8 миллиона рублей из федерального бюджета. Строительство начнётся сразу после того, как выдадут положительную госэкспертизу по проекту.
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