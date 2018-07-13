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Общественники заменили чиновников в прикамских УИКах
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Общественники заменили чиновников в прикамских УИКах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пермском крае сформированы 1 тыс. 784 участковые избирательные комиссии, в состав которых вошли 15,5 тысяч членов с правом решающего голоса. Их отбирали по таким критериям как опыт, профессионализм, качественная работа в минувших избирательных кампаниях, отсутствие обоснованных жалоб.
В крайизбиркоме уточнили, что 55% членов УИКов выдвинуты одиннадцатью политическими партиями, 25% — общественными организациями, которые втрое увеличили свое представительство в комиссиях. Настолько же сократилось количество государственных и муниципальных служащих, доля которых теперь составляет 7%. Кроме того, новые составы УИКов стали заметно моложе, в них включены полторы тысячи человек моложе тридцати лет. В основном это члены молодежных избирательных комиссий и наблюдатели от Общественной палаты Пермского края.
Комиссии тщательно подошли к подбору членов, ориентируясь в первую очередь на желание работать в команде, наличие опыта и понимания избирательных процедур, отметил глава крайизбиркома Игорь Вагин. Он уточнил, что новые составы УИКов проведут муниципальные выборы 2018 года, федеральные и региональные кампании в 2021-2023 годах.
Как ранее писал «ФедералПресс», в Прикамье стартовали все избирательные кампании с выборами в единый день голосования.
Фото: ФедералПресс / Дмирий Барков
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