Роскосмос начал искать способы применения ракет «Ангара»

Роскосмос и ряд предприятий ракетно-космической отрасли начали совместный поиск возможностей максимально эффективного применения ракет-носителей «Ангара» в космической программе.

Перспективы использования ракет «Ангара» обсуждались «в ходе закрытого совещания представителей предприятий и институтов ракетно-космической отрасли, Роскосмоса, коллегии ВПК и других заинтересованных структур», передает РИА «Новости» слова информированного источника.

Отмечается, что это уже второе совещание по обсуждению применения ракет «Ангара», а также по снижению их себестоимости и налаживанию серийного производства носителя.

Напомним, центр им. Хруничева в 2017 году получил чистый убыток в размере более 23 млрд рублей. До этого предприятие запрашивало дополнительное финансирование в размере более 30 млрд рублей на оздоровление производства.

В данный момент общие долговые обязательства центра составляют около 100 млрд рублей.

В июне Роскосмос раскрыл программу летных испытаний ракеты «Ангара-А5».

Ранее планировалось осуществить до 2025 года 20 пусков ракет этого типа — по 10 для военной и гражданской программ.

Согласно ействующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, себестоимость изготовления ракеты «Ангара-А5» составляет 3,5 млрд рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии «Ангара-А1.2» — 1,3 млрд рублей.