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Петер Чех может вернуться в «Челси»
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Петер Чех может вернуться в «Челси» 

Свободная пресса 2 часа назад
Голкипер лондонского «Арсенала» Петер Чех может вернуться в «Челси» за который выступал с 2004 по 2015 год. 36-летний вратарь может заменить в составе «синих» Тибо Куртуа, который близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает Sky Sports.
Помимо Чеха руководство «аристократов» рассматривает кандидатуру голкипера «Лестера» и сборной Дании Каспера Шмейхеля.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Челси» договорились о трансфере Тибо Куртуа. Бельгиец переберется в Мадрид за сумму в размере 35 миллионов евро.
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