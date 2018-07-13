Вскрывавшего сейфы воронежских фирм принципиального вора отправили в тюрьму на 5 лет 

Евгения Кобелева осудили за 10 краж.
Коминтерновский районный суд вынес приговор 37-летнему Евгению Кобелеву за 10 краж. Мужчина прославился, когда в записке на месте преступления похвалил сейф, который не смог вскрыть. В суде Кобелев полностью признал вину и раскаялся в преступлениях. В наказание ему назначили 5 лет колонии строгого режима, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде 12 июля. Кроме того, с вора обязали компенсировать ущерб компаниям, у которых он украл. Согласно обвинению, Евгений Кобелев с 13 ноября по 31 декабря 2017 года совершил 10 краж. Мужчина проникал исключительно в офисы, магазины и склады. Взломщик-виртуоз за всю свою богатую криминальную биографию принципиально никогда не посягал на квартиры, не нападал ради наживы на людей. «На деле» мужчина использовал отвёртку для взлома и перчатки, чтобы не оставлять следов, рассказывали следователи МВД города. Кобелев отвёрткой аккуратно отжимал рамы окон и проникал в помещение, где забирал деньги из кассы и другие ценности. Той же отвёрткой Евгений Кобелев легко вскрывал сейфы без кодов. Большую часть жизни Евгений Кобелев провёл за решёткой. В очередной раз он вышел на свободу в октябре 2017 года, и уже в ноябре вынес из тату-салона на Московском проспекте 14 эксклюзивных тату-машинок стоимостью 300 тыс. рублей. Продавать их мужчина не собирался, хотел пользоваться ради своего удовольствия. С юности у него был талант к рисованию, который в тюрьме развился в умение делать эффектные наколки. Потерпевших и силовиков удивил талант Евгения Кобелева, которого даже назвали «бескостным». Поэтому особенно показательна кража из супермаркета на Ленинском проспекте. В магазине сработала сигнализация, тут же приехала группа быстрого реагирования. Бойцы заметили, что кто-то немного отогнул пластиковое окно. Они предположили, что сирена спугнула того, кто хотел пробраться в супермаркет, и он скрылся. Какого же было удивление сотрудников ГБР, когда директор магазина обнаружила пропажу из кассы 21 тыс. рублей. Мало того, что мужчина проник в супермаркет через маленькую дырку между проёмом окна и рамой, так ещё и успел в считанные минуты достать из кассы деньги и сбежать. В магазине стройматериалов на улице Пешестрелецкой Евгений Кобелев, чтобы пробраться к кассе, сумел пролезть в зазор наверху между перегородкой и потолком помещения. В тот раз из кассы он достал 167 тыс. рублей. Самой успешной для Евгения Кобелева стала кража из торгового центра «Ермак» в Шилово — ущерб составил более 500 тыс. рублей за счёт хищения из ювелирного магазина. Комичный эпизод с Евгением Кобелевым случился при взломе офиса в центре Воронежа. Той ночью мужчина возвращался домой на такси. Он был пьян и попросил водителя высадить его у офисного помещения на улице Орджоникидзе. Пробравшись в одну из фирм через окно, Евгений попытался взломать сейф. Но тот не поддавался. Пребывая в хорошем расположении духа, он оставил в кабинете директора одобрительную записку с текстом: «Хороший сейф». Неудача Евгения совсем не расстроила, тем более что, он нашёл в офисе бутылку мартини и выпил. При этом мужчина допустил ошибку — забыл помыть после себя стакан. Поэтому силовики легко вычислили взломщика по ДНК. Его данные были в базе, образцы мужчина сдавал вместе со всеми заключёнными колонии. Евгения Кобелева задержали в канун Нового года — 31 декабря 2017 года. Мужчину это расстроило, так как он собирался отметить праздник с размахом. В остальном вор вёл себя дружелюбно и приветливо. Даже признался, что на кражи толкает не только невозможность устроиться на работу после многих лет, проведённых в колониях, но и адреналин. Оксана Грибкова