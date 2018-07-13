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Главу Сургута отправляют в отставку
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Главу Сургута отправляют в отставку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Сургуте снова заговорили о возможной отставке главы города Вадима Шувалова. Источник «ФедералПресс» рассказал, что политические элиты города недовольны «мягкотелостью сургутского мэра». По словам собеседника издания, на его место собираются взять «более деятельного» Алексея Жердева, который сейчас занимает должность заместителя градоначальника.
«В последнее время вице-мэр зачастил с визитами в «Сургутнефтегаз». Говорят, он сдружился с заместителем директора компании Валерием Татарчуком. Какие уж они там вопросы решают, непонятно, но близкие отношения Жердева с топ-менеджером основного градообразующего предприятия усиливают его позиции во властных структурах», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией.
Впрочем, политологи призывают не доверять слухам об отставки мэра Сургута. По их словам, разговоры об этом возникают регулярно в период выборов.
«Как и по любому чиновнику, поскольку он назначается, слышна речь, что его скоро снимут, — отметил политолог Михаил Мирзоян. — Но я не думаю, что в ближайшее время будет смена Шувалова на кого-либо. Не потому, что нет кандидатуры. Я думаю, что до сентябрьских выборов точно ничего не будет. Мало шансов, что Шувалов уйдет. Он пока устраивает все стороны и нет такой крайней необходимости производить замену, тем более в таком ключевом городе как Сургут».
Другой политолог Надежда Ушакова заявила, что в нынешней югорской политической реальности может случиться всякое, но назначение пришлого управленца на главный городской пост — маловероятно.
«Не думаю, что окружные власти рискнут поставить на город варяга. Одно дело назначить пришлого чиновника замом, другое дело — сделать его главой. Жердев в Сургуте воспринимается как человек приезжий, кроме того за ним тянется целый шлейф негатива. Достаточно вспомнить истории, в которых он фигурировал: попытка акционирования РКЦ, ситуация с проверками силовыми структурами Сургутского хлебозавода. Не надо забывать еще и про думский фильтр, который должен пройти претендент на главу. В Сургуте дума хоть и лояльная, но очень сложная и не такая уж сговорчивая», — подчеркнула Надежда Ушакова.
По ее мнению, визиты заместителя главы в «Сургутнефтегаз» могут быть связаны с вопросами благоустройства города и ремонтом дорог.
«В прежние годы компания много вкладывала в городское благоустройство, были тесные партнерские отношения с администрацией. К сожалению, сейчас такого нет», — отметила Надежда Ушакова.
Напомним, возможную отставку Вадима Шувалова многие эксперты предрекали сразу после президентских выборов. Предполагалось, что сургутскому градоначальнику не удастся переломить аполитичность населения и привести электорат на избирательные участки. Но 18 марта Сургут показал на удивление приличную явку.
Фото: Людмила Осьминкина
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