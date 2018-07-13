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Улететь с Магадана стало дорого
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Улететь с Магадана стало дорого 

News.ru 1 час назад
Жителям Колымы по-прежнему сложно улететь в Москву. Немногочисленные рейсы в центральную Россию стоят несколько месячных зарплат, есть также абсолютно непривлекательные варианты с несколькими пересадками и сутками в пути.
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