В поисках «пешки». Как в Казани восстанавливают легендарный бомбардировщик

14 июля поисковики Татарстана отправятся в экспедицию в Мурманскую область . Им предстоит поднять со дна озера Среднее Ваенгское останки погибших членов экипажа самолёта Пе-2 и детали этого бомбардировщика. Из таких запчастей, сохранившихся со времён Великой Отечественной войны, в Казани восстанавливают легендарный самолёт Петлякова

Потерянные чертежи

Июльская поисковая экспедиция в Мурманскую область к месту падения Пе-2 пройдёт в рамках специального проекта «Крылья Татарстана». Благодаря ему в республику уже удалось доставить детали 11 бомбардировщиков, которые в годы войны потерпели крушение или совершили вынужденную посадку. Татарстанские поисковики вывезли их обломки из Мурманской, Новгородской, Московской, Брянской и Ленинградской областей и с помощью экспертов из Санкт-Петербурга уже восстановили часть деталей будущего Пе-2.

«По всей стране осталось всего три таких самолёта, а в Казани, где за годы войны выпустили 10,5 тысячи таких бомбардировщиков, не сохранилось даже чертежей! — рассказывает управляющий делами объединения «Отечество» РТ Илья Прокофьев. — Отсюда на фронт улетели большинство выпущенных Пе-2, здесь над ними работал сам авиаконструктор Владимир Петляков. Так что мы посчитали, что нужно восстановить Пе-2 и тем самым вернуть его на родину, в Казань».

Во время поисковых экспедиций в лесах и на болотах поисковики РТ и раньше обнаруживали места падения советских бомбардировщиков и замечали, что попадаются детали, хорошо сохранившиеся за 70 с лишним лет. Специалисты, занимающиеся реконструкцией самолётов, заверили их, что собрать из таких фрагментов Пе-2 вполне реально. Так и возникла эта идея, а за ней и проект «Крылья Татарстана».

«Так как заводских чертежей самолёта не сохранилось, мы вывозим с мест крушения даже плохо сохранившиеся фрагменты, — говорит Илья Прокофьев. — Ведь нам важно снять с них мерки, чтобы иметь полные размеры деталей будущего Пе-2. Пока у нас отсутствуют практически все капоты, нет днища и клапанных крышек для мотора, отсутствует система охлаждения двигателя. Это те детали, которые при падении самолёта деформируются первым делом. Проблема и с запчастями из быстроразлагающихся сплавов типа дюралюминия. Им обтянуты крылья, хвост, киль самолёта. Большая надежда у нас на самолёт, который мы будем поднимать из озера Среднее Ваенгское.

В прошлом году мы достали первые детали, которые пролежали больше 70 лет на глубине до 26 метров, и поразились, насколько хорошо они сохранились. Обломки, извлечённые из-под ила, были просто в идеальном состоянии, будто бы вчера упали на дно. Если их сразу же законсервировать, чтобы они не начали ржаветь и разлагаться на воздухе, то из них получатся готовые элементы будущего Пе-2».

Кабина — почтой

Добытые в экспедициях детали, на многих из которых видны военные удары, хранятся в просторном ангаре на ул. Шоссейной в Казани. Здесь есть всё для их восстановления — фрезерный и токарный станки, пресс. Уже полностью восстановлены мотор самолёта, который ещё год назад покоился на дне озера. Подготовили к сборке стойку шасси, включая рабочий поршень, который это шасси выпускал. У поисковиков уже целый склад запчастей военного бомбардировщика. Есть здесь и кресло лётчика с металлическим заголовником, который защищал пилота во время обстрела. И хвост самолёта с хорошо сохранившейся обшивкой. Поисковики приметили его на полях сражений несколько лет назад, а когда приступили к проекту, вернулись к нему и с удивлением обнаружили, что он всё ещё цел. Есть даже целое колесо с покрышкой, которую до сих пор можно накачать.

Искать детали самолёта помогают и простые люди. К примеру, недавно в Казань пришла необычная посылка. Из Хабаровского края почтой (!) прислали колпак кабины пилота. Житель посёлка Северная Гавань увидел репортаж о проекте, сам разыскал телефон татарстанских поисковиков и сообщил, что видел каркас кабины бомбардировщика в лесу. Причём фрагмент самолёта оказался целым, не битым, а это большая редкость. Пересылку поисковики, разумеется, оплатили. И до сих пор не нарадуются неожиданной находке.

«Конечно, найти в таком хорошем состоянии большие фрагменты очень сложно, по­этому часть запчастей придётся делать заново по размерам, которые мы установим. Но мы стараемся, чтобы наш Пе-2 состоял в основном из «родных» деталей», — отметил Илья Прокофьев.

Судьбы пилотов

Есть у проекта «Крылья Татарстана» другая, более важная цель. Вместе с самолётами из болот, со дна озера и других труднодоступных мест поднимают останки членов их экипажей.

«Благодаря тому, что мы полностью извлекаем обломки самолётов, мы можем обнаружить номера этих машин и установить имена тех, кто летал на том или ином бомбардировщике, — пояснил Илья Прокофьев. — Мы уже установили имена 18 членов экипажей 11 самолётов — это больше половины. Нашлись родственники стрелка-радиста, уроженца Кировской области Леонида Пластинина, чьи останки мы будем поднимать со дна озера в июльской экспедиции. Год назад мы нашли в затопленном Пе-2 его личные вещи — часы, значок парашютиста и несколько монет. Теперь родственники прислали нам его фотографию».

Истории лётчиков станут частью экспозиции. Поисковики уже нашли в архивах учётно-послужные карточки членов экипажей, их фотопортреты, теперь ищут родственников. В некоторых случаях лётчики остались живы, об их судьбах тоже можно будет узнать на интерактивной экспозиции.