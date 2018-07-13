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Мосгордума осенью может обсудить возможность введения запрета на прием металлолома у физлиц
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Мосгордума осенью может обсудить возможность введения запрета на прием металлолома у физлиц 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мосгордума в осеннюю сессию может обсудить возможность введения запрета на прием металлолома у физических лиц. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии столичного парламента по безопасности Инна Святенко.
«Мы же не дошли до логического завершения этой темы. У нас она осталась открытой. Поэтому будем продолжать над ней работать», — сказала И. Святенко, отвечая на вопрос о том, входит ли тема регулирования рынка цветного и черного металла в работу комиссии в осеннюю сессию.
Она отметила, что считает нужным обязать пункты приема металлолома работать только с компаниями, а не отдельными гражданами, и данное предложение депутат будет озвучивать при возможном обсуждении вопроса.
«Не принимать у физических лиц. Принимать только у юридических лиц, которые смогут показать документы откуда оно (сырье, металлолом — прим. Агентства «Москва») у них взялось. Я это мнение и раньше озвучивала», — сказала И. Святенко.
Ранее сообщалось, что в Мосгордуме планируют подготовить законодательную инициативу, регулирующую рынок цветного и черного металлолома.
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