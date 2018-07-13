«РБ Марин групп» инициировало собственное банкротство

На собрании кредиторов ООО «РБ Марин групп» принято решение обратиться в суд с требованием признать компанию банкротом и открыть конкурсное производство, пишет «КоммерсантЪ». Соответствующее заявление временного управляющего Юлии Шиленко направлено в Арбитражный суд Самарской области

Иск о признании «РБ Марин групп» из-за задолженности в размере 50 млн руб. в конце прошлого года в суд подала ФНС . Весной этого года суд ввел в отношении организации процедуру наблюдения. Компания планировала рассчитаться по долгам и прекратить производство по делу, но задолженность удалось погасить только частично.

В апреле этого года в отношении «РБ Марин групп» ввели процедуру наблюдения. В реестр требований кредиторов налоговая служба вошла с суммой 32 млн рублей. Сейчас в реестр кредиторов также пытаются войти АО «АктивКапитал Банк» (порядка 88 млн руб.), ООО «Кедр Самара» (4,9 млн руб.), ООО «Сервис Консалт» (55 тыс. руб.). Согласен ли «РБ Марин групп» с решением ФНС обанкротить его и запустить конкурсное производство, изданию выяснить не удалось — собственник и руководитель компании Андрей Бахарев ответил, что не готов комментировать ситуацию и бросил трубку.

Юристы полагают, что оспаривать решение налоговой службы общество уже не будет. «Учитывая тот факт, что определение о введении наблюдения было принято судом 16 апреля, а должник не воспользовался правом его обжалования, можно сделать вывод о том, что подобный расклад дел его на настоящем этапе вполне устраивает. Необходимо не забывать о том, что должник не сумел исполнить обязательства перед своими кредиторами в добровольном порядке, в результате чего многомиллионные задолженности привели к инициированию в отношении компании процедуры банкротства», — говорит партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел ­Ивченков.

Как поясняет юрист, теперь «РБ Марин групп» ждет реализация имущества на торгах, направленная на удовлетворение требований кредиторов, и ликвидация компании как юридического лица.