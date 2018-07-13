Экспресс-трамвай, микрозоны и амфитеатр у ЦУМа. Как молодые архитекторы предлагают изменить Пермь

Молодые архитекторы разбирают четыре кейса по развитию городского пространства

За десять дней участники «Школы главного архитектора» в Перми должны предложить концепции переноса железнодорожных путей, развитие территории завода имени Шпагина, пространства вдоль набережной и рядом с ЦУМом . Мы пообщались с начинающими архитекторами и выяснили, каким они видят будущий город.

Архитекторов поделили на 12 команд. По три команды на каждый кейс

Проект «Школа главного архитектора» появился в Екатеринбурге несколько лет назад. Участие в нем принимают студенты, дизайнеры и начинающие архитекторы со всей России . Их делят на команды и предлагают разбирать конкретные примеры развития городских территорий. Помогают молодым специалистам эксперты-урбанисты из России и других стран. Рабочий день в школе заканчивается открытыми лекциями по архитектуре и развитию городских пространств, на которые приглашают всех желающих.

— Проект «Школа главного архитектора» появился два года назад, когда я работал главным архитектором Екатеринбурга, — рассказал 59.ru руководитель школы Тимур Абдуллаев . — Это была попытка создать новую коммуникационную платформу, на которой могли бы обсуждаться важные вопросы городского развития. При этом эта площадка не является площадкой администрации, она независимая и в этом ее ценность. Любая девелоперская компания может со своими задачами прийти сюда и получить экспертное суждение, экспертное мнение и всесторонний анализ.

Наброски проектов архитекторы вешают на стены

По словам директора по развитию школы Олега Ордина, заявки на участие в проекте в Перми прислали 700 человек, из них выбрали 60 молодых архитекторов.

— Это 60 счастливчиков, которые сделали лучшие проекты, — объяснил 59.ru директор по развитию школы архитектора Олег Ордин. — Получается, что конкурс в школу приблизительно 10-11 человек на место, что достаточно интересно. Ребятам интересно сюда приезжать поскольку у них появляется опыт работы с международными экспертами и настоящими кейсами городского планирования, поставленные от лица администрации. Я думаю, что для нашей страны — это достаточно уникальная история, тем более это бесплатный для участников проект, где они могут показать себя и положить в портфолио кейс.

Олег Ордин рассказал, что конкурс в школу 10 человек на место

В Перми «Школа главного архитектора» будет работать до 15 июля. Участники должны придумать концепции для четырёх городских проектов: «Все дороги ведут на Каму» — как развить набережную на участке от улицы Крисанова до Островского, «Новые смыслы городской железной дороги», «Реновация завода имени Шпагина», «Центральное место» — как сформировать новое общественное пространство в центре города. После создания концепции командам предстоит защитить проект.

— Сейчас мы работаем над кейсом «Центральное место». Это главное место в городе на пересечении основных магистралей Перми: Комсомольского проспекта и Ленина. Это место является географическим центром города, но не наполняет его ментальным смыслом. Горожане сейчас не отождествляют его с главным общественным пространством, поэтому мы хотим создать там площадку для встречи горожан и показать, что Пермь — гостеприимный город. Там городская администрация также сможет встречаться с жителями и обсуждать какие-нибудь новые проекты. Мы предлагаем сделать амфитеатр. Этот объект будет символизировать древний форум, а его структура будет вписана в естественный рельеф. Территория проектирования также включает Октябрьскую площадь перед политехническим университетом. Сейчас она занята парковками, но мы считаем, что такое решение не реализует потенциал этого места и предлагаем сделать трансформируемую систему, когда площадка будет подстраиваться под нужды и запросы города.

Екатерина предлагает сделать у ЦУМа амфитеатр

— Наш кейс — развитие территории завода имени Шпагина, но, как выяснилось, запрос администрации — привлечение внимание к его входной зоне, потому что первые три-четыре года будут открыты ближайшие к городскому центру два цеха. Сейчас наша команда занимается этой входной группой, самой площадкой и подведением пешеходных потоков к ней, чтобы люди узнали, что туда со временем можно будет попасть. Мы предлагаем соединить самые привлекательные точки города: Комсомольский проспект, улицу Ленина, скверы и парки с этой входной группой. Для этого нам необходимо найти кратчайшие пути и выявить микрозоны, которые бы заинтересовали горожан. В качестве таких микрозон мы предлагаем использовать площадки возле домов, на которых можно размещать арт-инсталляции, молодежные скейт-парки, фаст-фуд.

Евгения занимается развитием территории завода имени Шпагина

Надежда Грязнова (Екатеринбург):

— Нам досталось интересное место — пространство от улицы Крисанова до улицы Островского. Наше решение заключается в том, чтобы пробить выходы к Каме и открыть вид не только на нижний берег Камы, но и на верхний бельэтаж и сделать там благоустроенную зону. Мы знаем, что сейчас там собирается много молодежных групп, хотим сделать для них более благоустроенные площадки. Также мы не забываем про маломобильные группы и делаем для них спуски. Но основная идея заключается не только в том, чтобы пробить пути к Каме, но и включить в эти пространства, архитектурные и культурные места, которые сейчас спрятаны, например, театр «У моста». Мы хотим раскрыть это пространство для людей, чтобы появились реальные пешеходные маршруты, чтобы люди знали, куда идти, как идти, и у них не возникало вопросов. Во время обсуждения у нас было два безумных решения: перенести сквер Парижских коммунаров с улицы Окулова в Тополевый переулок и сделать его пешеходной зоной. И второе безумное решение — открыть Слудскую горку и включить в этот комплекс арт-резиденцию.

Надежда предлагает сделать из набережной благоустроенную зону

— Мы работаем над кейсом «Новые смыслы городской железной дороги». Изначально мы должны были разработать проект участка между заводом Шпагина и Мотовилихинскими заводами , однако сейчас охват расширился от Перми-2 до площади Восстания. Мы ищем новые смыслы этого места. Команда работает над предложением замены существующей железнодорожной ветки трамвайным сообщением. Наша позиция: трамвай — самый дружелюбный для пешеходов транспорт, а железная дорога является сейчас преградой для выхода пермяков к набережной, ее нельзя пересечь, только в установленных местах это можно сделать. Трамвайную линию можно пересекать практически везде.

Алексей с командой разрабатывает проект экспресс-трамвая

Пермь — это порт всего мира. Река Кама переходит в Волгу, а с Волги, как известно, можно попасть в любое море. Поэтому в нашем проекте предполагается развитие речного сообщения в Перми. По трамваю мы думаем на перспективу и развиваем кольцевое движение по железнодорожным мостам — мы предлагаем пустить по ним экспресс-трамваи. Скоростной трамвай должен появиться в четыре этапа. Этот проект рассчитан на развитие обоих берегов Перми, чтобы не было такого, что один берег развивается, а другой — нет.

Ранее о концепции развития эспланады рассказала директор «Института территориального планирования» Елена Еромлина.