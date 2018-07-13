Наказывал чтением законов: Гавриил Державин как политик

Гавриил Державин — не только поэт, но и офицер, чиновник, государственный деятель и первый министр юстиции России . Но даже те, кто об этом знают, не всегда с этим фактом согласны.

"Если в поэзии Державина признают, то в области государственной службы идут споры, кем он был: сумасбродным чиновником екатерининской эпохи или видным госдеятелем. По моему мнению, он был талантлив во всем. О себе как о чиновнике Державин говорил: «Суров, но в правде черт!» — рассказывает директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг, один из организаторов Державинских чтений в Петрозаводске

Политическую карьеру Державина предваряла военная. Его солдатская служба проходила в Преображенском полку и длилась десять лет, в течение которых он занимал должность капрала, каптенармуса, сержанта, затем получил первый офицерский чин — прапорщика. В промежутках между строевыми учениями и караулами Державин старался расширять свой кругозор и почти все свободное время отдавал чтению.

"Он был часовым, когда Екатерина II восходила на престол, и думал, что хоть офицерский чин дадут, но ничего подобного не случилось. По службе ему помогла продвинуться поэзия. Как известно, «Ода к Фелице» была посвящена императрице. Она вознаградила поэта и приблизила к себе автора. При Екатерине он стал поручиком, впоследствии — губернатором Олонецкой и Тамбовской губерний, статс-секретарем", — отметил Михаил Гольденберг.

Нетерпим к взяткам

За Державиным закрепилась репутация честного, справедливого и неподкупного человека. Во время работы в казенной палате у генерал-прокурора Сената князя Александра Вяземского он раскрыл, как бы сейчас сказали, коррупционную схему.

"Оказалось, что Вяземский, собирая налоги со всей России, докладывает Екатерине одну цифру, а часть утаивает. После того как императрица требует добрать денег, он достает из загашника часть денег, а еще часть все-таки оставляет себе", — отмечает директор музея.

Гавриил Романович доложил об этом императрице, но Вяземский, как ее фаворит, был лишь бит по щекам, а вот Державина — уволили.

"У него представление о госслужбе было как о служении, не о привилегии. Он шел на Голгофу, а не за благами и привилегиями", — отмечает Михаил Гольденберг.

Губернаторство

В мае 1784 года чиновничий путь Державина продолжился на посту правителя Олонецкой губернии с центром в Петрозаводске. Как считает Михаил Гольденберг, это был умный кадровый ход, а не ссылка.

"С собой он привез команду чиновников, сборники законов, мебель, так как не на чем даже было сидеть. Державин увидел, что многие «хлебные» места занимают родственники архангельского и олонецкого генерал-губернатора Тимофея Тутолмина, процветает пьянство, взяточничество, чиновники играют в карты. Он их воспитывал — бил, держал взаперти", — рассказывает Михаил Гольденберг.

Кроме этого, Державин придумал для чиновников необычное «наказание» — многодневное чтение и изучение законов. Исключительно требовательным Державин был не только к себе — он не желал мириться ни с каким проявлением противозаконности, нечестности, разгильдяйства или лени.

Летом 1785 года он проехал в лодке и на лошадях около двух тысяч километров по Олонецкой земле. Во время инспекции составил поденную записку и как этнограф описал вепсов, старообрядцев, водопад Кивач, губернский и уездные города, струнный музыкальный инструмент — кантеле. Осенью этого же года Державин после ссор с Тутолминым покинул Петрозаводск.

За недолгий — менее года — срок своего губернаторства Державин обустроил Круглую площадь, организовал строительство основных административных учреждений, добился выделения участка земли под архив, открыл первую бесплатную больницу для малоимущих.

В 1786 году 43-летнего Гавриила Романовича назначили руководителем Тамбовского наместничества. Здесь его правление продолжалось уже три года. За это время город стал застраиваться по плану, заработал кирпичный завод, открылись театр и типография, появилось первое топографическое описание губернии. Богатых помещиков и купцов новый правитель заставил платить налоги, для казенных ведомств приобрел сборники законов. Однако он и здесь боролся с корыстолюбием местного чиновничества, чем навлек на себя поток кляуз и доносов и в итоге проиграл. В 1788 году он покинул Тамбов и в одном из писем другу написал «Губернаторить больше не буду».

Последний пост

В 1802 году император Александр I назначил Державина первым министром юстиции России с одновременным выполнением функций генерал-прокурора. Ему предстояло сформировать аппарат ведомства и наладить его работу.

"Очень сложно было быть министром юстиции в этот период без кодексов законов. Кодификация законов появится при Сперанском, а тогда часто судьи трактовали дела по-своему. Гавриил Романович все время конфликтовал с судейской братией, заставлял пересматривать дела, служил со всем усердием", — говорит Гольденберг.

Державин составил свой график работы, выходных дней в котором не предусматривалось. А Александр I скоро охладел к назначенцу, и в октябре 1803 года император написал ему: «Ты очень ревностно служишь». Державин на это ответил: «Иначе служить не могу. Простите». После чего отставка стала просто делом времени и не заставила себя ждать.