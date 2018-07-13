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Не место для рынка 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса apoints.ru  Администрация Владимира подала иск в арбитражный суд региона к предпринимателям с требованием освободить земельный участок, на котором сейчас располагается авторынок на Московском шоссе.
Напомню, что участок общей площадью 6468 квадратных метров находится на выезде из Владимира в сторону Москвы. С начала 90-х и по сей день здесь торгуют автомобильными запчастями, шинами, дисками и прочими автомобильными аксессуарами.
Наши коллеги сообщают, что иск к предпринимателям рассматривается уже более двух месяцев. В суде к процессу постоянно привлекаются эксперты и третьи лица, не заявляющие требований.
Как закончится это дело пока не понятно, но скорее всего, на месте авторынка под открытым небом может появиться крытый автосалон или магазин автозапчастей.
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