Не место для рынка

Фото с ресурса apoints.ru Администрация Владимира подала иск в арбитражный суд региона к предпринимателям с требованием освободить земельный участок, на котором сейчас располагается авторынок на Московском шоссе.

Напомню, что участок общей площадью 6468 квадратных метров находится на выезде из Владимира в сторону Москвы . С начала 90-х и по сей день здесь торгуют автомобильными запчастями, шинами, дисками и прочими автомобильными аксессуарами.

Наши коллеги сообщают, что иск к предпринимателям рассматривается уже более двух месяцев. В суде к процессу постоянно привлекаются эксперты и третьи лица, не заявляющие требований.

Как закончится это дело пока не понятно, но скорее всего, на месте авторынка под открытым небом может появиться крытый автосалон или магазин автозапчастей.