Екатеринбуржцы вступились за купеческие руины у Царского моста 

Градозащитники Екатеринбурга пытаются спасти от разрушения остатки старинной постройки, примыкающей к памятнику истории — усадьбе купца Ошуркова в районе Царского моста (Чапаева, 8). Соответствующее заявление общественных активистов в областное управление охраны объектов культурного наследия опубликовала на своей странице в Facebook архитектор-градостроитель Марина Сахарова.
Речь идет о так называемом «здании служб» усадьбы Ошуркова, расположенного во дворе памятника. Авторы обращения считают его объектом, обладающим признаками ОКН, и просят занести в реестр.
Градозащитники считают здание служб неотъемлемым элементом усадьбы Ошуркова. Фото: страница Марины Сахаровой в Facebook.
Как следует из сопроводительного письма, дома под номерами 8 и 10 по улице Чапаева были первыми каменными усадьбами в этом районе, построенными еще в начале XIX века. Здание служб отмечено на плане 1856 года как одно из шести помещений, имевших отношение ка ансамблю усадьбы Ошуркова.
После революции 1917 года в этом строении размещались коммунальные квартиры, однако в данный момент оно расселено и, как сказано в документе, подвергается разрушению. Однако градозащитники уверены, что его необходимо спасти, так как это одно из старейших зданий Екатеринбурга, принадлежавшее известным людям (владельцам торгового дома «Братья Ошурковы», а еще ранее — городскому голове Якову Толстикову) и дает полноценное представление об усадьбе как ее неотъемлемый элемент.
Следует отметить, что государственная историко-культурная экспертиза усадьбы Ошуркова была проведена в июле 2016 года. В этом документе, составленном экспертами из Челябинска и Новосибирска, предметами охраны архитектурного ансамбля названы собственно жилой дом, ограда и ворота.
При этом помещение служб отнесено к зоне ЗРЗ-4, где запрещено транзитное движение грузового транспорта, наземная и надземная прокладка инженерных сетей и проведение земляных работ без предварительных археологических раскопок, но разрешено строительство и реконструкция капитальных объектов высотой не более 37,5 метра (примерно 10 этажей), а также снос расположенных там зданий.
Опасения общественности за судьбу руин здания служб далеко не беспочвенны. Данная площадка входит в зону будущей застройки, которую планирует здесь компания «Форум-групп». Проект жилого района рядом с домом Ошуркова был одобрен в мае 2017 года на заседании градсовета при губернаторе Свердловской области. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», проектируемый комплекс по высотности не превысит 10 этажей.
Общественные активисты при этом уверены, что при строительстве пострадает много средовых объектов, не включенных в реестр ОКН, но представляющих ценность с точки зрения целостности восприятия территории. Среди них, в частности, ансамбль деревянных коттеджей «Опытстроя», возведенный в начале 20-х годов прошлого века для нужд советской интеллигенции.
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