Екатеринбуржцы вступились за купеческие руины у Царского моста

Градозащитники Екатеринбурга пытаются спасти от разрушения остатки старинной постройки, примыкающей к памятнику истории — усадьбе купца Ошуркова в районе Царского моста (Чапаева, 8). Соответствующее заявление общественных активистов в областное управление охраны объектов культурного наследия опубликовала на своей странице в Facebook архитектор-градостроитель Марина Сахарова

Речь идет о так называемом «здании служб» усадьбы Ошуркова, расположенного во дворе памятника. Авторы обращения считают его объектом, обладающим признаками ОКН, и просят занести в реестр.

Градозащитники считают здание служб неотъемлемым элементом усадьбы Ошуркова. Фото: страница Марины Сахаровой в Facebook.

Как следует из сопроводительного письма, дома под номерами 8 и 10 по улице Чапаева были первыми каменными усадьбами в этом районе, построенными еще в начале XIX века. Здание служб отмечено на плане 1856 года как одно из шести помещений, имевших отношение ка ансамблю усадьбы Ошуркова.

После революции 1917 года в этом строении размещались коммунальные квартиры, однако в данный момент оно расселено и, как сказано в документе, подвергается разрушению. Однако градозащитники уверены, что его необходимо спасти, так как это одно из старейших зданий Екатеринбурга, принадлежавшее известным людям (владельцам торгового дома «Братья Ошурковы», а еще ранее — городскому голове Якову Толстикову) и дает полноценное представление об усадьбе как ее неотъемлемый элемент.

Следует отметить, что государственная историко-культурная экспертиза усадьбы Ошуркова была проведена в июле 2016 года. В этом документе, составленном экспертами из Челябинска Новосибирска , предметами охраны архитектурного ансамбля названы собственно жилой дом, ограда и ворота.

При этом помещение служб отнесено к зоне ЗРЗ-4, где запрещено транзитное движение грузового транспорта, наземная и надземная прокладка инженерных сетей и проведение земляных работ без предварительных археологических раскопок, но разрешено строительство и реконструкция капитальных объектов высотой не более 37,5 метра (примерно 10 этажей), а также снос расположенных там зданий.

Опасения общественности за судьбу руин здания служб далеко не беспочвенны. Данная площадка входит в зону будущей застройки, которую планирует здесь компания «Форум-групп». Проект жилого района рядом с домом Ошуркова был одобрен в мае 2017 года на заседании градсовета при губернаторе Свердловской области . Как ранее сообщало «Уралинформбюро», проектируемый комплекс по высотности не превысит 10 этажей.

Общественные активисты при этом уверены, что при строительстве пострадает много средовых объектов, не включенных в реестр ОКН, но представляющих ценность с точки зрения целостности восприятия территории. Среди них, в частности, ансамбль деревянных коттеджей «Опытстроя», возведенный в начале 20-х годов прошлого века для нужд советской интеллигенции.

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