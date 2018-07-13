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Вьетнамская компания снесла лестницы на объекте ЮНЕСКО
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Вьетнамская компания снесла лестницы на объекте ЮНЕСКО 

Вьетнам сегодня 3 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Ворота и километр лестниц, незаконно установленные в Трангкском ландшафтном комплексе, были снесены
Об этом заявил председатель Народного комитета района Хоа Лу Ву Ван Хуан. С его слов, объект ЮНЕСКО не пострадал во время демонтажа, а он сам и его подчиненные признали свои ошибки. В свое время администрация района не слишком настойчиво препятствовала строительству.
Сносом конструкции занимались те же, кто ее и возвел — туристическая компания Trang An Tourism JSC. Ранее директор фирмы собирался снести дорогу к 30 апреля, но затем попросил у местных властей еще два месяца.
Летом прошлого года Trang An Tourism JSC занялись возведением лестниц на гору Гюйен Ву, не получив разрешения на ведение работ. Несмотря на поступившие в адрес компании распоряжения о прекращении строительства, лестница была готова к концу года и активно использовалась во время Тета. Но затем департамент туризма провинции Нинь Бинь попросил разобраться с проблемой Народные комитеты провинции и района Хоа Лу.
Как сообщает сайт ЮНЕСКО, ландшафтный комплекс Транг-Ланг, расположенный недалеко от южной окраины дельты Красной реки, представляет собой впечатляющий пейзаж известняковых карстовых вершин, пронизанных долинами, многие из которых частично погружены в воду и окружены крутыми, почти вертикальными скалами. Здесь же в X-XI веках располагалась древняя столица Вьетнама — Хоа Лу.
Источник: Vietnam.net
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