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Из охраны труда уберут дублёров
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Из охраны труда уберут дублёров 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Контролировать технику безопасности на промышленных объектах будет одна федеральная служба — Ростехнадзор. Речь идёт о надзоре за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производствах, а также требований по безопасному ведению работ — на объектах электроэнергетики и теплоснабжения.
Пакет законопроектов, которые передают все эти полномочия Ростехнадзору, подготовило Правительство для устранения дублирующих функций в сфере охраны труда Рострудом, Роспотребнадзором, Росздравнадзором и Ростехнадзором.
Инициатива уже прошла три чтения в Госдуме и была поддержана профильным комитетом Совета Федерации. Как отметил зампредседателя комитета палаты регионов по экономической политике Сергей Шатиров, эти меры позволят гармонизировать процедуры производственного контроля за условиями труда с результатами специальной оценки условий труда путём взаимопризнания их результатов. В пятницу, 13 июля, Совет Федерации планирует рассмотреть инициативы на пленарном заседании.
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