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Издание «Ведомости» готовится к XIII ежегодной конференции «Медиабизнес»
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Издание «Ведомости» готовится к XIII ежегодной конференции «Медиабизнес» 

Sostav.ru 3 часа назад
Фото: Sostav.ru
27 сентября 2018 года деловое издание «Ведомости» проведет XIII ежегодную конференцию «Медиабизнес» в Москве.
Для обсуждения острых проблем медиаотрасли, актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов на одной площадке встретятся руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообществ, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями отрасли.
В фокусе обсуждения:
Где еще можно заработать медиа-компаниям?
Производство онлайн сериалов.
На чем построен бизнес спортивных трансляций?
Цифровая среда. Как она изменила медиа?
Переворот в рекламе. Изменившаяся расстановка сил и изменившиеся модели и каналы.
Подробнее — на официальном сайте мероприятия
По вопросам участия обращайтесь к Александре Подлипской по тел. :
+7 (495) 956-34-58  (доб. 4222) или по электронной почте a. podlipskaya@vedomosti.ru  По вопросам аккредитации — к Анастасии Тисковой по тел. :
+7 (495) 956-34-58  (доб. 4147) или по электронной почте a. tiskova@vedomosti.ru
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