Издание «Ведомости» готовится к XIII ежегодной конференции «Медиабизнес»

27 сентября 2018 года деловое издание «Ведомости» проведет XIII ежегодную конференцию «Медиабизнес» в Москве

Для обсуждения острых проблем медиаотрасли, актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов на одной площадке встретятся руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообществ, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями отрасли.

В фокусе обсуждения:

Где еще можно заработать медиа-компаниям?

Производство онлайн сериалов.

На чем построен бизнес спортивных трансляций?

Цифровая среда. Как она изменила медиа?

Переворот в рекламе. Изменившаяся расстановка сил и изменившиеся модели и каналы.

Подробнее — на официальном сайте мероприятия

По вопросам участия обращайтесь к Александре Подлипской по тел. :

+7 (495) 956-34-58 (доб. 4222) или по электронной почте a. podlipskaya@vedomosti.ru По вопросам аккредитации — к Анастасии Тисковой по тел. :

+7 (495) 956-34-58 (доб. 4147) или по электронной почте a. tiskova@vedomosti.ru