Наставничество как традиция

Начинать карьеру лучше под присмотром опытного специалиста: он поможет адаптироваться к новой среде, подстрахует от ошибок и поделится опытом, на приобретение которого в самостоятельном плавании потребуются годы. Алексей Ананишнов , директор подразделения «Бытовые клеи» Henkel в России , рассказал, как в их компании поддерживают и обучают. Причем не только новичков, но и профессионалов.

Получить практический опыт и проявить свои возможности в Henkel могут специалисты разного уровня, начиная со студентов. Уже во время учебы будущие профессионалы получают личного наставника — опытного сотрудника, который не только ставит задачи и руководит действиями практиканта, но и поддерживает его, обучает, дает полезные советы и помогает спланировать дальнейшую карьеру.

Каждый год Henkel набирает около 1500 стажеров по всему миру. Стажировка начинается с определения основных целей, после чего студент может сразу начать работу и дать волю своим амбициям: с первого дня он будет полностью интегрирован в команду и получит возможность предлагать решения, востребованные на международном рынке.

Выпускникам, начинающим свою карьеру в Henkel, тоже полагается наставник — как правило, им становится непосредственный руководитель. Он поможет адаптироваться к новым условиям и даст профессиональные советы, при этом не снимая с подопечного ответственность за результаты его решений и действий. Кроме работы с наставником, выпускники обучаются по специальной программе в соответствии с личным планом развития.

Мотивация наставника в бизнесе может быть абсолютно разной. Это и личные амбиции, и вера в то, что бизнес кому-то нужен, и многое другое. В Henkel Россия работают тысячи сотрудников, и что касается наставничества, менторства и коучинга, то они в компании очень серьезно развиты. Существует наставничество на предприятиях: когда в коллектив приходят новые люди, к ним на несколько месяцев прикрепляются опытные наставники. Для менеджмента работает похожая система менторства, для высшего менеджмента — коучинга. Я сам — сертифицированный коуч в нескольких направлениях.

Наставническая деятельность приносит результаты не только «ученику», но и самому «учителю»: он развивает управленческие навыки, участвует в формировании профессиональной команды, улучшает свой статус в компании и получает поддержку и доверие коллег. Для того чтобы реализоваться в этом качестве, необходимо не только быть сформировавшимся специалистом, но и обладать определенным набором личных черт. В своей работе наставник руководствуется стратегическими приоритетами компании, находит баланс интересов подразделения и всей компании в целом, умеет структурировать опыт работы, заинтересован в успехах своего подопечного, неся личную ответственность за решение возникших при обучении проблем. Опытные сотрудники, соответствующие этим требованиям, в компании ценятся, а все виды наставничества дополнительно оплачиваются.

Знание — сила? На практике оказывается, что сила не в знании, а умении это знание применить. Если человек получил знания, было бы хорошо, чтобы они подкреплялись еще и практическим опытом. В Henkel существует правило «10:20:70»: 10% — это образование, которое дает компания, 20% — самообразование, и 70% — опыт, который человек получает непосредственно на своем рабочем месте, от своих руководителей и коллег.

Особое внимание при получении сотрудниками новых профессиональных знаний Henkel уделяет ротациям: люди с международным опытом и широкими горизонтами делают глобальную команду по-настоящему успешной. Компания следует философии Tripг le Two, со ласно которой успешные сотрудники с высоким потенциалом получают возможность поработать как минимум на двух должностях в двух разных странах и в двух функциях. Так Henkel укрепляет межкультурный подход к работе и дает сотрудникам возможность профессионального и личностного развития, получения ценных контактов и новых навыков. Перед каждым назначением на работу за рубежом руководители и тренеры компании помогают сотрудникам и их семьям адаптироваться к новой жизни в другой стране.

Работа с наставничеством, менторством, коучингом во многих компания ведется очень систематично. Существуют разного рода обучающие программы, в рамках которых более опытные сотрудники обучают менее опытных на личном примере. Вопрос в том, чтобы было кого наставлять. И хотелось бы, чтобы в сфере образования, как профессионального, так и общего, наступила ситуация, когда все выпускники и обучающиеся были бы достойны того, чтобы у них появился свой наставник.

Каким бы профессиональным ни был наставник, он не сможет помочь сотруднику, не заинтересованному в обучении и развитии. В Henkel большое внимание уделяется вопросам мотивации команды: в первую очередь, все ее участники — от новичка до опытного профессионала — должны понимать цели и задачи своей работы и видеть ее результаты. Работа, в которой не определена конечная цель, превращается в однообразный монотонный процесс — а постановка задач и четкое определение сроков мотивируют сотрудника и повышают его работоспособность.

Кроме того, сотрудники компании регулярно получают подробную и неформальную обратную связь о результатах своей работы, а также формальную обратную связь в рамках глобального цикла управления талантами. Ее результатами становится конкретный план развития, который может включать помощь индивидуального коуча, корпоративное обучение или перевод на другую должность.

Если взглянуть на 20 лет назад, то становится очевидно, что за эти годы изменилось очень многое, например, появились гаджеты. Но важнее всего то, что люди по сути остались теми же людьми. И пока живут люди, наставничество будет необходимо.

Благодаря развитию технологий сегодня учиться можно всегда и везде — 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, а возможности «цифровых наставников» заметно расширились. В условиях современного динамичного рынка, когда информация устаревает все быстрее и быстрее, Henkel внедрила электронное онлайн-обучение, которое дополняет классические виды наставничества и позволяет делиться ноу-хау тогда, когда это необходимо.

Онлайн-обучение на платформе eCademy открыто сотрудникам самого разного уровня по всему миру. Доступ к 250 курсам на 16 языках в различных форматах (тесты, обучающие материалы и видеотренинги) осуществляется через интранет в любое время суток. Они помогают как расширить профессиональные знания, так и развить навыки в области коммуникаций, работы с командой, управления проектами.

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