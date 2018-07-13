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Сегодня день рождения отмечает Нина Попова
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Сегодня день рождения отмечает Нина Попова 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня день рождения у начальника пресс-службы губернатора Саратовской области Поповой Нины Борисовны.
Нина Борисовна родилась 13 июля 1971 года в селе Моршанка Питерского района Саратовской области.
Окончила СГТУ по специальности «инженер-электромеханик».
В конце 90-х годов пришла на работу в правительство региона, где трудится по сей день.
Является начальником управления Правительства области по взаимодействию со СМИ — пресс-службы губернатора области.
Имеет два высших образования.
Замужем, имеет сына.
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