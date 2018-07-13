Жюри VIII Сахалинского кинофестиваля возглавила женщина-режиссер из Ирана

ТАСС , 13 июля. Женщина-режиссер из Ирана Таминех Милани возглавит жюри VIII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», сообщила в пятницу пресс-служба кинофестиваля.

"Председателем жюри конкурсной программы VIII Сахалинского МКФ «Край света» станет иранский режиссер Таминех Милани, обладательница наград многих престижных мировых кинофестивалей. Милани является одной из немногих известных женщин-режиссеров в Иране", — говорится в сообщении.