ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил 150-миллионную тонну агломерата

ЕВРАЗ КГОК поставил 150-миллионную тонну агломерата в доменный цех ЕВРАЗ НТМК. Управляющий директор комбинатов Алексей Кушнарев поздравил коллектив фабрики окускования с трудовым достижением и вручил почетные грамоты лучшим работникам, передает "Уралинформбюро"

Агломерат КГОКа обладает улучшенными металлургическими свойствами, высокой основностью и низким содержанием мелочи. Содержание железа в агломерате достигает 57%, пятиокиси ванадия — 0,55%, механическая прочность превышает 75%.

Повысить качество железорудного сырья удалось благодаря модернизации мощностей и освоению новых технологий. В 2017 году цех агломерации перешел на автоматизированную систему управления агрегатами, снизилось количество простоев, повысилась производительность подразделения и качество продукции. Цех работает над повышением эффективности и снижением нагрузки на экологию: специалистам удалось сократить удельный расход природного газа и электроэнергии. Сейчас на ЕВРАЗ КГОКе идет модернизация аспирационной установки агломашины №1, что позволит снизить выбросы в атмосферу и улучшить условия труда работников.

Цех агломерации, где работают две специальные машины, производит более 3,5 миллиона тонн агломерата в год. Основным потребителем продукции является ЕВРАЗ НТМК.