Хищники нападают. В Сибири завелись волкособы

Поголовное истребление волков и увеличение числа бездомных собак привело к тому, что из леса выходят стаи кровожадных существ, лишённых свойственного диким животным страха перед человеком.

Проблема скрещивания волков с одичавшими собаками остро стоит в Алтайском крае Республике Алтай . В Восточной Сибири ущерб от нападения волкособов на домашний скот ежегодно исчисляется десятками миллионов рублей. В Красноярском крае сформировалось более 50 очагов гибридов волка с собаками. А эти существа намного опасней волков по хитрости и дерзости.

Бывшие служебные собаки

Животноводы Забайкальского края отмечают небывалую активность волков — хищники почти ежедневно нападают на домашних животных. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкалья, только в январе нынешнего года волки вырезали более 150 голов скота. По уточнённым сведениям Госветслужбы региона, всего с начала зимы хищниками было задавлено 47 голов крупного рогатого скота, 823 — овец и коз и 27 лошадей. По словам заместителя руководителя Забайкальской Госохотслужбы Виктора Куйдина, сейчас в Забайкалье обитает порядка пяти тысяч волков, что превышает нормальную популяцию почти в три раза.

В последнее время в Забайкалье, помимо волков, нападают на скот ещё и гибриды, так называемые волкособы. Они, вероятнее всего, появились вследствие скрещивания диких волков с выпущенными на волю в 90-х годах из-за отсутствия корма служебными собаками (в основном, овчарками) внутренних и пограничных войск.

Но больше всего серых хищников в Туве . Этот сибирский регион занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по плотности поголовья. Власти Тувы подсчитали, что в прошлом году ущерб от нападения волков на скот составил почти 23 миллиона рублей.

Уже не санитары леса

Омской области проблема не так остра, как в восточных регионах Сибири. Тем не менее в прошлом году с опасностью нападения серых хищников столкнулись сельчане Тарского района. В окрестных деревнях от волчьих зубов стали гибнуть овцы. Местные жители боялись за детей.

Недавно в омских соцсетях снова появилось сообщение «Внимание, волки!» Жители пишут, что видели волчьи следы вокруг Седельниково и близлежащих деревень. Хищники порезали скот в Тамбовке и даже задрали собаку на улице Энтузиастов в районном центре.

«Природный очаг обитания волков в Западной Сибири — южная окраина Васюганских болот, — говорит замначальника облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Константин Осадчий . — Есть заходы волков из ХМАО и Красноярского края. Причина захода: кочуют за копытными — дикими северными оленями и лосями».

«В 70–80-е годы прошлого века поголовье волков в Сибири регулировали путём охоты с вертолёта», — вспоминает охотник с 40-летним стажем из Красноярска Сергей Трофимов . Он опровергает распространённое мнение о том, что волки — санитары леса, уничтожающие больных и слабых: «Волки всегда вырезают в первую очередь молодняк, затем, если могут, уничтожают крепких и здоровых оленей, лосей, коз. Когда в тайге или степи становится пусто, не брезгуют никакой мелкой дичью. А потом голодные волки идут к человеческому жилью».

Расстреливать животных с высоты, наверное, интересно и весело. Но керосин нынче дорог. Поэтому власти предлагают охотникам в качестве альтернативы в лучшем случае снегоходы. А с таким снаряжением желающих охотиться на быстрых и сильных хищников, которые и сами могут напасть, нет.

Специально выводят породы

Владелица питомника волкособов Валентина Гвоздева:

— Волки с собаками скрещиваются не только в дикой природе. Заводчики пытаются вывести породу, которая была бы по характеру как собака и обладала внешностью, максимально похожей на волка. Но это почти не реально — если внешне будет волк, то и внутренне он никуда не денется: характер и повадки обязательно будут волчьими. Есть официально признанные породы волчьих собак: волчья собака Саарлооса (Саарлооская волчья собака, породой занимаются с 1921 года) и чехословацкая волчья собака (чешский волчак), её разводят с 1955 года. Из непризнанных пород очень много разных вариантов волчьих собак, которые ещё в стадии разведения. Большинство из них — в России!