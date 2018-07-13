Англия винит высокомерие Терезы Мэй и членов королевской семьи в проигрыше на ЧМ

На Терезу Мэй обрушился шквал критики со стороны британских болельщиков. То, что премьер-министр, как, впрочем, и члены королевской семьи, фактически проигнорировали все выступления английских футболистов на чемпионате мира, теперь называют едва ли не главной причиной проигрыша команды. Поддержка у которой всё же была: антироссийская риторика не остановила фанатов, у некоторых, наоборот, подогрела интерес. С каким настроением вернутся домой те, кто так рассчитывал на победу?

Как не старались власти островного королевства испортить праздник своим подданным, те, кто набрался смелости и приехал в Россию — в полном восторге от нашей страны. Даже после поражения в полуфинале.

— Урок простой: Ни смотря ни на что, — верь в свою страну! Верь в свою команду! Верь только в лучшее! Наслаждайся путешествием, наслаждайся каждой его секундой! Сожалею ли я о чем-то? Нет! Абсолютно нет, — уверен болельщик Майкл Бин

Все попытки официального Лондона запугать английских болельщиков провалились. Ни одного разочарованного или обиженного британца на улицах российских городов встречено не было.

— Мне очень нравится в России, все очень хорошо организовано. В английской прессе говорили, что в России опасно, но это все неправда, отличная организация, люди очень дружелюбные и милые, — делится впечатлениями Стивен Джонс

— Я люблю Москву , я здесь впервые, но я определенно еще сюда вернусь, — говорит Роберт Уэллер.

— Хорошо организовано, люди фантастические, не одной проблемы не возникло. Я тут 16 дней и никаких проблем. Все очень доброжелательные и всегда готовы помочь, — уточнил Питер Патрик.

Сама премьер Великобритании собрала волю в кулак и тоже выдала несколько слов. Нейтральных.

— Не получилось на этот раз, но это было великое свершение, которое заставило страну испытать гордость, — написано в Твиттере Терезы Мэй.

Проблемы, которые сейчас терзают кабинет министров, госпожа Мэй неоднократно пыталась переложить со своей головы на здоровую. Но граждане Великобритании оказались на редкость невосприимчивыми к бедам Даунинг-стрит. Какая политика, когда футбол!

— Во времена, когда наши политические лидеры демонстрируют жалкое отсутствие ощущения направления и цели — эгоистичные, оторванные от реальности и безнадежно разобщенные — английская сборная показала нам альтернативную, свежую картину, — пишет Индепенденс.

Призыв к бойкоту чемпионата лидерами стран Евросоюза утонул в шуме стадионов. Кроме самой Терезы Мэй его никто не услышал. Так что отметились на матчах своих сборных все. А вот команде родоначальников игры не повезло.

— Несмотря на всю эту противороссийскую пропаганду, мы отмечаем, что приехало 10 тысяч британских болельщиков из Великобритании. Мне кажется, им не хватало кого-то из официальных лиц на трибунах. В частности, вчера, — отметила Мария Захарова , директор департамента информации и печати МИД РФ , официальный представитель МИД РФ.

Если бы не антироссийская истерика, группа поддержки англичан на мундиале могла бы превратиться в армию.

— Терезе Мэй это не нужно — она не приезжает, выше этого. Она может позволить себе говорить о России гадости в тот момент, когда британские болельщики здесь достаточно позитивно относятся к тому, что происходит на стадионах и к тому, как их встречают в российских городах, — говорит Дмитрий Солонников , политолог, директор института современного государственного развития.

В субботу для сборной Англии чемпионат закончится. Обвешанные кокошниками и балалайками фанаты вернутся домой и еще долго будут вспоминать месяц, проведённый вдали от своего унылого правительства.