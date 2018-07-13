Первый танкер с топливом в этом году придет в Певек в конце июля

ТАСС , 13 июля. Первый танкер с дизельным топливом в навигацию-2018 придет по Северному морскому пути из Мурманска Певек на Чукотке в конце июля. Судно доставит порядка 20 тыс. тонн топлива, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу и. о. капитана морского порта Певек Олег Клюйков.

"Танкер «Андрей Первозванный», который перевозит 20 тыс. тонн топлива, прибудет в Певек в конце июля. Сейчас в Карском море сложилась тяжелая ледовая обстановка, поэтому судно идет вместе с атомоходом «Вайгач», который ведет ледокольную проводку", — рассказал собеседник агентства.

Крупнейший поставщик топлива на запад Чукотки компания «Чукотснаб» завезет в регион во время летней навигации более 110 тыс. тонн нефтепродуктов. Бензин и авиационный керосин везут морем из Приморья, а дизельное топливо танкеры доставляют по Северному морскому пути из Мурманска.

Навигация в самом северном городе страны открылась 2 июля. Также в конце июля в порту ожидаются и первые корабли с продовольствием.