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ФПИ проведет конкурс на лучшую технологию восстановления органов человека
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ФПИ проведет конкурс на лучшую технологию восстановления органов человека 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) в ближайшее время проведет конкурс на лучшую биомедицинскую технологию восстановления органов человека, сообщили РИА Новости в фонде.
"ФПИ запланировано проведение открытого конкурса на лучшую научную гипотезу или инновационную идею в области биомедицины, в том числе для разработки прототипов прорывных регенеративных технологий в рамках проектов фонда", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ФПИ, для участия в конкурсе приглашаются организации, творческие коллективы и ученые, которые способны планировать, проводить научные исследования прорывного характера и обеспечивать достижение качественно новых результатов в области биомедицины.
"Основная цель конкурса — отбор лучших научных идей в области биомедицины, в том числе регенеративной медицины и технологий управления процессами регенерации, а также исполнителей для проведения прорывных научных исследований, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов за счет средств ФПИ", — уточнили в организации.
С победителями конкурса планируется заключить соглашения, дающие им право на участие в финансируемых ФПИ исследованиях в области биомедицины. Также возможно трудоустройство в целевую поисковую лабораторию регенеративных технологий фонда, создаваемую на базе Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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