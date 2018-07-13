Если вы ищете неприятностей — следуйте за мной в Балтимор

В какой бы американский город я не приехал, всегда в итоге оказываюсь в трущобах.

Нет, я трущобы не ищу, вероятно они находят меня сами.

В Балтиморе я провел долгий день по пути из Штатов в Европу, поскольку накануне ночевал в Вашингтоне, а вылетал из балтиморского аэропорта.

Это достаточно большой и интересный город с некоторым числом старых небоскребов, с красивой набережной и пёстрым населением из черных, латиносов, русских, китайцев и арабов. Кто побогаче, те переезжают на окраины, в районы частных коттеджей и таунхаусов.

Балтимор это не только второй по величине торговый порт восточного побережья США , но один из старейших городов страны, основанный в 1729-м.

В былые времена это был самый «русский» город Америки, поскольку значительная часть прибывавших морем в начале XX века мигрантов из Российской империи оседала именно здесь.

По сей день в Балтиморе 11 православных русских церквей, большинство из которых, увы, растеряли прихожан много лет назад и стоят закрытыми. Неблагополучие пришло в город на пике кризиса перепроизводства в шестидесятых, схожего с тем, что случилось в Детройте (см. Детройт как американский кошмар), из-за чего все те самые образованные и активные люди, кто мог отсюда уехать — сделали это. Сегодня Балтимор производит странное впечатление.

Жизнь в этом большом городе словно замерла. Проносящиеся по улицам автомобили напоминают, что апокалипсис зомби еще не нагрянул, но отсутствие на улицах людей в центре города подсказывает, что не все благополучно.

Многочисленая социальная реклама напоминает, что город имеет значительное малообразованное население, которое власти всячески пытаются стимулировать на обучение —

Старые небоскребы красивы, но их тут сравнительно немного, тем более, если сравнивать с такими гигантами как Нью-Йорк Чикаго . Здесь вообще потише, помягче и даже немного душевнее. Лично я не люблю людей и наслаждаюсь именно в таких, опустевших городах. Мне еще очень это напомнило другой город-жертву кризиса, Баффало, на границе с Канадой и близ Ниагарского водопада.

Рио-де-Жанейро. Город входит в пятерку самых криминальных, вместе с Детройтом, Баффало, Сент-Луисом и Оклендом. Ваш шанс стать жертвой ограбления, или убийства тут значительно выше, чем в Москве и примерно на уровне Найроби

В 2015 Балтимор пережил серьезные этнические беспорядки с погромами, пожарами, насилием и жертвами. Причина достаточно банальна: арестовали черного наркоторговца и пока везли его в участок, слегка поломали ему ребра. После чего черные Балтимора стали громить и ломать все вокруг. В погромах пострадали около тысячи человек, несколько было застрелено полицией, 500 были арестованы.

В сильно охраняемых офисных зданиях теплится какая-то жизнь, но в целом ощущение упадка —

Это я еще стараюсь рассказать о городе в позитивном ключе, намеренно не фотографирую толпы бомжей и стараюсь выбирать красивые ракурсы.

Как определить, что вы двигаетесь в неправильном направлении, куда ходить не следует? Очень просто. Следуйте за мной. Я просто выбрал по навигатору кратчайший путь к интересующему меня месту и он пролегает через плохие районы.

Да здесь большинство районов «плохих», если верить американцам. Пугливые они, явно не знали кризисов 1993, 1998, 2008 и так далее!

Все в норме, все же видели в детстве кадры из боевиков с Чаком Норрисом и разное из серии «Полицейская академия» и «Робокоп»? Прекрасно, значит эти улицы вам знакомы —

Наша с вами любовь к пустынным улицам не должна довести до неприятностей. Дело в том, что такие места любим не мы одни. Есть и другие эстеты, предпочитающие сбывать «дурь» и устраивать «стрелки» именно в подобных тупиковых переулках —

Давно заброшенные мануфактуры —

Хотел завернуть вправо, пройдясь по достаточно симпатичной улице, где все бизнесы давно заперты на клюшку.

Но вот там околачивалась компания черных ребят, чьи гортанные «факи» долетали за сотни метров. Увидев меня, заворачивающего с камерой в руках, они стали орать, типа пошел вон отсюда, это их улица.

Америка вообще славится своим гостеприимством, а такие районы в особенности. В другой ситуации, имей на руках какой-нибудь гранатомет, или пулемет «Максим», я бы проигнорировал агрессию маргинальной публики. Но сегодня решил не испытывать судьбу и прошел мимо —

В бедных районах подобных раритетов много. Не потому, что у народа нет денег на новую машину. Купить в Штатах подержанный автомобиль в нормальном состоянии не особенно дорого, несколько тысяч долларов. Но любят они конкретные раритеты. И я тоже люблю —

Глядя из плохого района на деловой центр может ошибочно показаться, что вот тут упадок, а там цивилизация. Но мы только что там были. Столь же пустынно и вечером лучше не ходить —

К слову, русская церковь, одна из упоминавшихся 11 штук в Балтиморе. Открывается достаточно редко, по праздникам разве что.

В последние годы город наводнили выходцы из стран Латинской Америки, их тут невероятно много, целые районы —

Чуть дальше правят бал арабы. Йеменцы? Чудесная была у них страна, одна из моих любимых. Взгляните по ссылке, какая красотища, будь то Аден Сана , или фантастические крепости в горах. Все разрушила затянувшаяся война…

Ребят, это практически центр Балтимора, если что —

Пообедал в китайской чафаньке. Америка в этом плане удивительная страна. Удивительная роскошь и баснословные цены соседствуют с африканской нищетой и разрухой. В этом комментаторы советских телепередач были правы.

В китайской забегаловке отлично пообедал менее, чем за 7 долларов, включая огромную тарелку супа из морских гадов, такую же тарелку риса с овощами и говядиной и даже с чайничком чая. И неизменная печенька с запиской. В моей было написано, что надо передохнуть и доделать начатое. Что бы это значило?

Самый центр Балтимора, где нормальные люди (не такие, как мы с вами) гуляют и развлекаются —

А мне пора в знаменитый балтиморский музей железной дороги. И чтобы при этом не опоздать на самолет до Франкфурта!

Не засыпайте, будет продолжение.