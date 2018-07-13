День 13 июля в истории

Памятная дата военной истории России

74 года назад (1944) в этот день советские войска освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков.

13 июля в 1944 году в ходе операции «Багратион» был освобождён от фашистских войск город Вильнюс — столица Литвы

Москва салютовала войскам 3-го Белорусского фронта 24 залпами из 324 орудий. Отличившиеся части получили наименование «Виленских».

Сплошного фронта обороны противник на Вильнюсском направлении не имел. Немецкое командование пыталось остановить продвижение советских войск на заранее подготовленном рубеже Даугавпилс — Вильнюс — Лида, где сосредоточивало отступавшие части 3-й танковой и 4-полевой армии группы армий «Центр».

5 июля Третий Белорусский фронт начал наступление с ходу без перегруппировки сил. 7 июля соединения 5-й гвардейской танковой армии (командующий П. А. Ротмистров) и 3-го гвардейского механизированного корпуса (командующий В. Т. Обухов) подошли к городу и начали обходить с юга и запада. 9 июля город был полностью окружён. Немецкие части, усиленные воздушным десантом, безуспешно пытались прорвать кольцо окружения. Через пять дней после начала наступления — 10 июля — советские войска освободили всю северную часть Вильнюса и вступили в Старый город.

После штурма последних очагов сопротивления 13 июля 1944 года Вильнюс был полностью освобождён.

В боях за город было уничтожено около 8000 и взято в плен около 5000 германских солдат и офицеров, захвачено 156 орудий, много танков, автомашин и другой военной техники, оружие и боеприпасы. Двадцать наиболее отличившихся в боях частей и соединений фронта удостоены почётного наименования «Виленский».

Сначала в Москве было всего лишь 26 абонентов, а к концу 1882 года их уже насчитывалось около 250.

Сегодня МГТС — один из крупнейших в Европе операторов фиксированной телефонной связи и доступа в интернет.

188 лет назад (1830) основан Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана . В этот день император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении». Оно расположилось в Немецкой слободе, в Слободском дворце.

В 1868 году был утверждён Устав училища, в котором говорилось: «Императорское московское техническое училище есть высшее специальное учебное заведение, имеющее главной целью образовывать механиков-строителей, инженеров-механиков и инженеров-технологов».

В 1918 году учебное заведение стало называться Московским высшим техническим училищем (МВТУ). В 1930 году ему было присвоено имя Н. Э. Баумана. В 1989 году МВТУ стал первым техническим университетом в России.

За годы своего существование вуз выпустил около 200 тысяч инженеров.

88 лет назад (1930) в уругвайской столице Монтевидео состоялось открытие первого чемпионата мира по футболу.

Решение о проведении турнира было принято на конгрессе ФИФА в Амстердаме в мае 1928 года. Через год хозяином первого розыгрыша Кубка был избран Уругвай

В первом чемпионате мира по футболу приняли участие 13 стран, из них четыре — европейские, восемь — из Южной Америки и команда США . 30 июля победу в первенстве мира по футболу одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счётом 4:2.

95 лет назад (1923) на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) появилась знаменитая надпись Hollywood. Первоначально она была установлена в качестве рекламы нового жилого района и была написана как Hollywoodland. Белые буквы были хорошо видны с 40-километрового расстояния, а ночью они подсвечивалась электрическими лампочками. Планировалось, что надпись простоит около полутора лет, но с активным развитием американской киноиндустрии надпись решено было оставить.

В 1949 году её отремонтировали и удалили 4 последние буквы. К тому времени Hollywood превратился в символ не только Лос-Анджелеса, но и всей индустрии развлечений. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником.