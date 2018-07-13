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Лишенный гражданства Турции баскетболист сообщил об угрозах смерти
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Лишенный гражданства Турции баскетболист сообщил об угрозах смерти 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Энес Кантер сообщил, что регулярно получает угрозы смерти, передает "Советский спорт".
В 2016 году Кантер поддержал оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который считался организатором государственного переворота в Турции. Из-за этого спортсмен был лишен турецкого гражданства.
"Я не просто получаю письма ненависти. Я получаю три-четыре угрозы смерти каждую неделю. Вы никогда не знаете, насколько они реальны. Это сумасшествие. Я делал снимки экрана, но через некоторое время таких сообщений стало так много, что решил больше не тратить силы. Это довольно отвратительно", — приводит слова Кантера FOX News.
При этом 26-летний баскетболист отметил, что семья отреклась от него после критики президента Реджепа Эрдогана.
Ранее сообщалось, что Кантеру грозит срок за оскорбления Эрдогана.
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