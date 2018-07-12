Для чего русские принимали иудаизм в царской России

В времена царствования Екатерины II на Руси появляются люди, которые почитали субботу вместо воскресенья. Их нередко путали с евреями. В разных южных губерниях это начинание подхватывают тысячи человек. Русские люди тянулись в новообразованную секту.

Испугавшись этого нового направления, правительство Александра I запретило субботников. Непокорных сектантов изгоняли из уездов, целыми деревнями отправляли в ссылку в Сибирские губернии, забирали в солдаты. Эти меры не помогли.

Субботники ушли в подполье

Несмотря на строгие меры, секта субботников перешла на нелегальное положение. Людям нравились дополнительные выходные, а также браки по взаимному согласию, а не по принуждению родителей. Браки по любви в то время заключались очень редко. Ссоры, убийства, избиение женщин были нередки в обычной среде. Расторгнуть свой брак несчастные супруги не могли. Относительная свобода нравов при поиске спутницы или спутника жизни в среде сектантов стали привлекательна для многих молодых парней и девушек. [С-BLOCK]

Люди пытались избежать пожизненного рабства, распространенного в то время на Руси. Они находили здесь сторонников и поддержку.

Обрезание — пропуск в секту

Юношей не пугала возможность обрезания. Это было еще одно главное условие принятие в субботники. Родители не боялись подвергать такому испытанию своих детей.

Субботники — не евреи

Все говорило о том, что секта придерживается иудейских правил жизни. Но соблюдали их не истинные евреи, а люди русской национальности. Это неоднократно отмечают в своих докладах правительственные чиновники.

Бунты внутри секты

Внутри сектантского движения постоянно происходили нововведения. Ведь секта не имела единого центра. А после репрессий ее отдельные члены были разбросаны по всей России . Они на свой страх и риск стали вырабатывать свои правила и нормы жизни. Появлялись новые лидеры и направления. Одни отрицали христианскую веру, другие же поклонялись Иисусу Христу . В религиозных действиях субботники тоже поступали парадоксальным образом. Признавая законы Моисея, его главную книгу Талмуд не читали. Все обряды и молитвы совершали на церковно-славянском языке. Почитание икон отвергалось. Некоторые сектанты в Пятигорске полностью придерживались русских обычаев за исключением выходного дня в субботу. [С-BLOCK]

Появляются разные ответвления. В Саратовской губернии некто Сундуков стал выступать за более тесное сближение с иудаизмом. Так появились молокане. Он вводят запрет на употребление кошерной пищи. Потом в Закавказье появилось еще одно ответвление от молокан — это так называемые прыгуны. [С-BLOCK]

Караимиты, обосновавшиеся в Тамбовской губернии, отрицали Талмуд. Они считали для себя священной книгой Ветхий Завет. В этой же губернии появились христианские субботники.

Труд и дисциплина — основа секты

Дисциплина у новых сектантов внутри общества была железной. Они беспрекословно подчинялись приказам своего начальства. Были весьма трудолюбивы, работали не покладая рук, многие из них обучались грамоте. Для обучения чтению, письму, математике субботники приглашали в качестве наемных работников учителей из числа евреев. Школ не открывали, собирались на занятия в избе. [С-BLOCK]

Субботники презирались алкоголиков и нищету. Такого в их среде не наблюдалось. Развратные действия также не совершались. Ничего преступного среди сектантов замечено не было.

Свобода в 1905 году

К началу XX века количество субботников перевалило за десятки тысяч, они оседло проживали более чем в 30 русских губерниях. В паспорте, в графе вероисповедание чиновники обязательно указывали, что податель сего документа относится к секте иудеев-субботников. [С-BLOCK]

Их влияние на общественную жизнь было такое большое, что в 1905 году правительство принимает специальный указ. Субботники получили долгожданную свободу, все ограничительные меры против них были сняты. Но местная власть нередко путала субботников с еврейским населением и по-прежнему принимала в их отношении ограничительные меры. Поэтому царское правительство вновь разъяснило своим нерадивым чиновникам, что субботники и евреи — это не одно и тоже. Применять к ним запреты нельзя.

Самая большая община в Ильинке

В XX веке слияние субботников с еврейским народом произошла полностью после Гражданской войны и периода коллективизации. Эти потрясения еще больше сблизили субботников, заставили их искать новые формы приспособления к жизни. Воронежская область , село Ильинка — место вековой оседлости субботников — стало классическим примером слияния духовного перерождения сектантов в ортодоксальную еврейскую веру. Более того, все сектанты стали считать себя евреями. В 1920 годах здесь создается колхоз «Еврейский крестьянин». Сюда приезжают для наставничества уже настоящие евреи. Всех мальчиков здесь подвергают поголовному обрезанию. Это вызывает немалое удивление у соседей-субботников, проживающих в ближайших деревнях. Они редко проводили обряд обрезания. [С-BLOCK]

К этому времени субботники также разделяют пищу. Мясо нечистых животных не употребляется. Чтобы составить список непригодной пищи, тщательно изучается вся литература. Нередко возникают споры. Голод, охвативший другие российские регионы субботников не коснулся. Они смогли и в новых условиях заработать себе на жизнь. Предприимчивость была у них в крови.

Репрессии 1937 года