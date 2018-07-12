В Беларуси изменят нормы пропуска грузов через границу

Таможенный кодекс Республики планируют привести в соответствие кодексом ЕАЭС , передает телеканал «МИР 24».

«Те нормы, которые были заложены в кодексе, найдут отражение в нашем национальном законодательстве. Особое внимание при подготовке проекта закона уделяется таким основополагающим моментам, как электронное декларирование, единое окно, уполномоченные экономические операторы», — отметил начальник ГУ организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Дмитрий Коваленок

Параллельно в Республике планируют перестроить пункты пропуска грузов. В следующем году начнется реконструкция КПП «Каменный Лог» в Гродненской области.

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