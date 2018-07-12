Рабочая группа под руководством Дмитрия Пестова посетила Богородский округ

Бордюров и ограждений на детских площадках нет, освещение плохое, городской парк в не очень хорошем состоянии, в подъездах не помешал бы ремонт. К такому выводу пришли члены рабочей группы под руководством зампреда областного правительства Дмитрия Пестова после поездки в Богородский городской округ. Правда, кое‐что там уже привели в порядок.

Источник фото: телеканал «360»

Делегация объехала дворы, общественные территории, побывала в подъездах, пообщалась с жителями. Люди хотят видеть изменения, и не когда-нибудь потом, а уже в ближайшие недели и месяцы.

После визита губернатора неделю назад — во дворе улицы Юбилейная многое изменилось. Причем, сразу — демонтировали аварийные элементы на детских площадках, засыпали ямы на дорогах.

Источник фото: телеканал «360»

Но инспекция под руководством Дмитрия Пестова добавила к списку проблем еще несколько пунктов: отсутствие бордюров и ограждений на площадках, плохое освещение, неудовлетворительное содержание городского парка.

«К сожалению, три года приблизительно, может больше, за это время Ногинск пришел в упадок. Крайне негативная, грязная ситуация. И только потому, что нет раскрепленной территории, нет понимания у всех работающих, что они должны делать, как содержать территорию», — сказал и. о. главы Богородского округа Игорь Сухин.

Источник фото: телеканал «360»

Итоги увиденного обсудили позже на совещании. Чтобы изменения были прорывными, заметными и быстрыми, намечены конкретные шаги.

«Сегодня все муниципальные образования, все поселения, которые находятся на территории городского округа, нацелены на такую конструктивную работу. Действительно, и правительство МО готово предоставить ресурсы, и сам городской округ готов вот так взять, встряхнуться, измениться и начать заниматься своими прямыми обязанностями», — резюмировал Дмитрий Пестов.

Источник фото: телеканал «360»

Только с начала года в адрес главы региона поступило свыше 1600 обращений от жителей Богородского округа и более 10 тысяч — на интернет-портал «Добродел». Так что менять ситуацию начнут сразу и с главного — с понедельника тут стартует массовая уборка. К концу года планируют решить проблему и с питьевой водой в самом городе, комплексно отремонтировать 8 дворов.