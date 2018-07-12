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Пауэлл: высокие пошлины из-за «торговой войны» навредят экономике США
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Пауэлл: высокие пошлины из-за «торговой войны» навредят экономике США 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Nancy Farghalli/Marketplace
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика». Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о том, что «пока трудно прогнозировать», как будет развиваться торговое противостояние США с другими странами, отметив при этом вероятность «оказаться в ситуации с высокими пошлинами». Об этом глава ФРС заявил в интервью радио Marketplace. Джером Пауэлл отметил, что администрация США «добивается снижения пошлин», но при этом существует риск, что одним из итогов «торговой войны» могут стать высокие пошлины на многие товары и услуги. Сохранение высоких пошлин на товары и услуги в течение длительного времени, по словам Пауэлла, будет негативным фактором для экономики США. — По мере нормализации процентных ставок мы видим, что происходят несколько необычные и, можно сказать, не вполне нормальные явления в торговой политике США. На прошлой пресс-конференции вы говорили о том, что члены Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) отметили неопределенность в качестве одного из факторов риска, о котором говорят представители различных компаний. Насколько вы обеспокоены этой ситуацией? Конечно, торговая политика не входит в сферу полномочий ФРС, но насколько торговая политика влияет на ваши решения?— Да, это скорее ответственность конгресса и администрации. Тем не менее вы правы: через сеть резервных банков и наши личные контакты — не только с представителями бизнеса, но и с другими лидерами и некоммерческими организациями в различных университетах — мы оцениваем изменение настроений. И мы действительно сталкиваемся с растущим беспокойством по поводу изменений в торговой политике. Мы отмечаем эти беспокойства в наших докладах, в протоколах заседания комитета. Ситуация заключается в следующем: торговая система в ее текущем виде развивалась со Второй мировой войны, пошлины постепенно снижались, при этом торговля увеличивалась. На мой взгляд, это позитивно сказалось на глобальной экономике и в особенности на экономике США. Это приводит к росту производительности труда, повышает доходы, но не помогает всем без исключения. Всегда есть определенные группы людей, населения и территорий, которые сталкиваются с негативными эффектами торговли. И ни одна страна в мире пока не смогла полностью сгладить эти эффекты. Поэтому я бы сказал, что это новое явление и очень трудно прогнозировать, каким образом ситуация будет развиваться в дальнейшем. — И все же, если вы общаетесь с фермерами, выращивающими яблоки, сою и так далее, — они серьезно обеспокоены. Вопрос в том, что даже если это не входит в рамки вашей ответственности, какие у вас есть инструменты на случай, если «торговая война» приведет к замедлению к экономики США?— Администрация заявляет о том, что они хотят добиться снижения пошлин. Если им удастся добиться этого — это будет позитивным фактором для американской экономики. Если же в итоге мы окажемся в ситуации, когда у нас будут высокие пошлины на различную продукцию, на многие товары и услуги, которые мы покупаем и, скажем, эти высокие пошлины будут сохраняться в течение длительного периода времени — это может быть негативным фактором для нашей экономики. Пока мы не знаем, как именно будет развиваться ситуация, этот вопрос очень трудно прогнозировать. Стоит добавить, что в рамках интервью Джером Пауэлл в очередной раз повторил оценки прежних председателей ФРС по поводу госдолга США, отметив неустойчивость его растущей траектории. Глава ФРС также назвал систему здравоохранения США «довольно посредственной» по сравнению с другими развитыми странами. «В долгосрочном плане многие понимают, что США находятся на неустойчивом фискальном пути, во многом из-за взаимосвязи факторов в виде стареющего населения и системы здравоохранения, которая оказывает довольно посредственные услуги по намного более высокой цене, чем в любой другой развитой экономике».
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