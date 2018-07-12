Число одобривших пенсионную реформу регионов приближается к 70

Уверенной походкой, подтянутый и выглядящий моложе своих лет, Борис Шевцов провел журналистов по клинике, рассказал "ТВ Центр" . Отделением неотложной кардиологии краевой клинической больницы в Хабаровске он заведует 42 года. Самому мужчине — 72. Формально он уже давно пенсионер. Во-первых, по возрасту, во-вторых — некоторые категории работников, медицинских, педагогических и творческих, имеют право уйти на заслуженный отдых досрочно после выработки специального стажа. Для городских медиков это 30 лет, которые Борис Шевцов давным-давно отработал. На его счету больше тысячи спасенных жизней.

"В какой-то степени и талант и обязательно навыки. Навыки нарабатываются постоянно", — сказал заведующий отделением неотложной кардиологии ККБ №2 Хабаровска Борис Шевцов.

В этой хабаровской больнице на 1000 работников 113, как их здесь называют, «ветеранов» — сотрудников старше 65 лет.

"Их знания, труд, очень востребованы в коллективе, потому что они являются наставниками молодых врачей", — пояснил заместитель главврача по медтехнике ККБ №2 Хабаровска Александр Лецкин.

Как правило, медики, педагоги и творческие работники даже при полной выслуге лет остаются в профессии. И не только потому, что деньги нужны. Многие действительно жить не могут без любимого дела, которое почитаемо и уважаемо в обществе, достойно оплачивается. Грядущие изменения в законодательстве эту категорию так называемых льготных пенсионеров затронут лишь отчасти. Никакого ужесточения требований по специальному стажу не будет. Он также останется в рамках от 15 до 30 лет. Но, учитывая общее увеличение трудоспособного возраста россиян и отсутствие на подобных рабочих местах вредных для здоровья факторов, для медиков, педагогов и занятых в творческих профессиях возраст выхода на пенсию повысится. Но точкой отсчета служит именно выработанный стаж. И он даст право уйти со службы по-прежнему раньше основной массы россиян.

Госдуме Андрей Исаев. "Сегодня учитель имеет право выйти на пенсию, заработав 25-летний стаж. Девушка закончила в 22 года институт, отработала 25 лет и приобретает пенсионные права в 47 лет. В соответствии с предложением правительства, она выйдет на пенсию в 48 лет. И так дальше всем в год по году этот выход будет отодвигаться и добавляться. Педагоги будут уходить в 56 лет. Такая же ситуация с врачами", — объяснил первый замруководителя фракции «Единая Россия»

Аналогичная ситуация с досрочным выходом на пенсию для жителей Крайнего Севера и районов к нему приравненных. Изменения в пенсионное законодательство предполагают продление рабочего возраста северян до 58 и 60 лет. Впрочем, скидка на «холода» все равно осталась — это на пять лет меньше как для мужчин, так и для женщин по сравнению с остальными регионами страны. Целую категорию льготных пенсионеров никакие изменения законодательства не коснутся вообще. Для них все останется как раньше.

"Уже в предложенном правительством варианте так называемые списки вредников выведены из реформы. Речь идет о людях, у которых действительно тяжелый труд. Это не только, скажем, шахтеры и металлурги, но и трактористы на селе. Целый ряд профессий исключен из этого пенсионного возраста. Для этих людей, у которых их трудовая деятельность зачастую связана с утратой здоровья, никто менять пенсионный возраст не собирается", — отметил Исаев.

Изменения не коснутся и россиян, которые получают пенсию по социальным мотивам и состоянию здоровья. Это и женщины, родившие и воспитавшие более пятерых детей, и один из родителей инвалидов детства, и инвалиды первой группы по зрению, и многие другие.

Михаил Животягин работает на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Он — бригадир слесарей. Производство вредное, поэтому вполне мог бы уйти на отдых еще до достижения общероссийского пенсионного возраста. Сейчас ему 74 года. Говорит, сил хватает. Михаил всегда вел активный образ жизни, да и сейчас зимой ныряет в прорубь. Потому, физически работа не в тягость.

"Начальство мной довольно. И я получаю удовлетворение от этого, понимаете, что я приношу пользу какую-то, и в том духе. Имея дополнительный доход я могу помочь и сыну, и внуку, детям хоть чем-то помочь", — рассказал бригадир слесарей Челябинского электрометаллургического комбината Михаил Животягин.

Михаил надеется, что, когда он все-таки уйдет с производства, ситуация с пенсиями в стране изменится в лучшую сторону. В этом и есть цель законопроекта, пояснили его авторы. Если возраст не повысить сейчас, то даже ту пенсию, которая и так не устраивает многих россиян, государство не сможет выплачивать. Сегодня соотношение работающих граждан и пенсионеров критическое. Менее двух к одному. В правительстве обещают уже начиная с 2019 года ориентировочно повысить размер пенсий неработающим на 1000 рублей в месяц, то есть, за год дополнительный доход пенсионеров может составить 12 тысяч рублей. И в дальнейшем пенсия должна увеличиваться темпами выше инфляции.