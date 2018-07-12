Украина выделила более 200 тысяч долларов на продвижение своих интересов в США

«Нафтогаз» и еще несколько украинских госкомпаний за прошедшие полгода выделили более 200 тысяч долларов на продвижение своих интересов в США . В частности, Киев заказал лоббистам дискредитацию проекта «Северный поток-2». Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Yorktown Solutions.

Так, среди основных целей, которые «Нафтогаз» ставит перед американцами, указан пункт «эффективное устранение угроз, которые представляет проект „Северный поток-2“. Лоббисты должны были писать статьи и исследования, в которых подробно расписываются минусы строительства газопровода.

Отмечается, что деньги на продвижение своих интересов в США выделяли и компании, которые занимаются экспортом украинской военной продукции — „Укринмаш“ и „Спецтехноэкспорт“.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Порошенко нашел способ остановить „Северный поток-2“.