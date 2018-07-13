Ещё
Основатель «Википедии» рассказал, как на самом деле ресурс борется с фейками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Основатель «Википедии» рассказал, как на самом деле ресурс борется с фейками 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Пятому каналу удалось пообщаться с основателем «Википедии» Джимми Уэйлсом и узнать о некоторых моментах работы «электронной энциклопедии» подробнее. В частности, Уэйлсу был задан вопрос, какими способами сайт борется с теми, кто пытается использовать «Википедию» в своих политических целях, а именно — в искажении информации тех или иных событий.
В качестве примера Уэйлс привел случаи попыток исказить те или иные данные о президенте США Дональде Трампе.
— Действительно, случаются ситуации… Но мы очень быстро вычисляем таких людей. То есть, если мы видим, что человек пишет только в тех статьях, которые против Трампа, то пытаемся мягко намекнуть: «Тут [на сайте] не мнения, а факты»? — ответил Уэйлс.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как генеральный директор SMART Telecom Андрей Суходольский предположил, кого именно будут штрафовать за доступ к ресурсам, заблокированным в России.
Пятый канал: последние новости
61 российский регион положительно воспринял повышение пенсионного возраста Менеджер Андрея Данилко объяснил новость о завершении карьеры Верки Сердючки Врач заявил, что Майкла Джексона в детстве кастрировали
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина360
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера106
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ182
Россияне скупают жилье в Турции72
Россия назвала замену «Армате»197
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение