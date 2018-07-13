Основатель «Википедии» рассказал, как на самом деле ресурс борется с фейками

Пятому каналу удалось пообщаться с основателем «Википедии» Джимми Уэйлсом и узнать о некоторых моментах работы «электронной энциклопедии» подробнее. В частности, Уэйлсу был задан вопрос, какими способами сайт борется с теми, кто пытается использовать «Википедию» в своих политических целях, а именно — в искажении информации тех или иных событий.

Дональде Трампе. В качестве примера Уэйлс привел случаи попыток исказить те или иные данные о президенте США

— Действительно, случаются ситуации… Но мы очень быстро вычисляем таких людей. То есть, если мы видим, что человек пишет только в тех статьях, которые против Трампа, то пытаемся мягко намекнуть: «Тут [на сайте] не мнения, а факты»? — ответил Уэйлс.