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США обвинили КНДР в нарушении санкций ООН
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США обвинили КНДР в нарушении санкций ООН 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в том, что она нарушила американские санкции за счет незаконных, по мнению Вашингтона, морских перевозок переработанной нефти, говорится в документе, с которым ознакомились в Reuters.
Вашингтон при этом потребовал прекратить все продажи северокорейского топлива.
Соединенные Штаты представили жалобу в комитет по санкциям Совета Безопасности ООН. Обвинение в нарушении санкций появилось на фоне того, что США пытаются убедить Северную Корею провести масштабную денуклеаризацию.
Представители Северной Кореи в ООН не сразу отреагировала на просьбу прокомментировать обвинение США. Северная Корея опирается на импортируемое топливо, чтобы попытаться сохранить экономику страны.
Соединенные Штаты заявили, что по состоянию на 30 мая 89 северокорейских танкеров привезли в страну продукты нефтепереработки, что нарушает введенные Вашингтоном санкции.
Соединенные Штаты в целом не говорили, какие страны, по их мнению, незаконно поставляют Северной Корее нефтепродукты. Но в документе упоминается один случай передачи нефтепродуктов с корабля к кораблю, где участвовал корабль с российским флагом, один раз, как считает Вашингтон, в этом было замечено судно с флагом Белиза.
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