США обвинили КНДР в нарушении санкций ООН

Вашингтон при этом потребовал прекратить все продажи северокорейского топлива.

Соединенные Штаты представили жалобу в комитет по санкциям Совета Безопасности ООН . Обвинение в нарушении санкций появилось на фоне того, что США пытаются убедить Северную Корею провести масштабную денуклеаризацию.

Представители Северной Кореи в ООН не сразу отреагировала на просьбу прокомментировать обвинение США. Северная Корея опирается на импортируемое топливо, чтобы попытаться сохранить экономику страны.

Соединенные Штаты заявили, что по состоянию на 30 мая 89 северокорейских танкеров привезли в страну продукты нефтепереработки, что нарушает введенные Вашингтоном санкции.