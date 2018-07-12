Ракетчики ЦВО в ходе плановой тренировки на полигоне Капустин Яр под Астраханью уничтожили пункт управления условного противника

Выполнение задачи расчетами ОТРК «Искандер-М» усложнялось действиями подразделений РЭБ и БЛА «противника», способными создавать помехи электронным приборам.

Ракетчики общевойсковой армии с дислокацией в Оренбургской области электронными пусками ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» уничтожили пункт управления условного противника под Астраханью

Пусковые установки были размещены на полигоне Капустин Яр, где ракетчики проводят месячный лагерный сбор. Цели нужно было поразить на расстоянии свыше 130 километров. Для этого были задействованы два дивизиона на ОТРК «Искандер-М». Выполнение задачи ракетчиками усложнялось действиями подразделений радиоэлектронной борьбы и расчетами беспилотников, способными создавать помехи электронным приборам.

Расчеты справились с поставленной задачей на «отлично» и были допущены к участию в контрольных учениях, которые состоятся на следующей неделе.