В ГСС подтвердили информацию о жесткой посадке Superjet

Борт с заводским номером 95032 выполнял полет, во время которого на аэродроме ЛИИ им. Громова Московская область ) провожалась оценка аэродинамических характеристик самолета с законцовками крыла на испытательном самолете SSJ-100. Сам полет прошел нормально, но после завершения запланированной программы при посадке была не полностью выпущена правая стойка шасси.

Экипажу пришлось выработать все топливо для аварийной посадки. Чтобы минимизировать риск возгорания взлетно-посадочную полосу залили пеной.

Никто из экипажа не пострадал. На борту находилось три человека: летчик-испытатель, инженер по летным испытаниям и представитель сертификационного центра. Повреждения самолета после выполнения жесткой посадки незначительны, самолет будет восстановлен для продолжения испытаний. Причины инцидента устанавливаются.

Самолет SSJ-100 произведен почти пять лет назад, в феврале 2013 года. С момента ввода в эксплуатацию выполнил 535 летных часов за 294 испытательных полета.