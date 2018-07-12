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Глава Минэнерго США назвал санкции против «Северного потока — 2» крайней мерой
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Глава Минэнерго США назвал санкции против «Северного потока — 2» крайней мерой 

Rambler News Service 8 часов назад
США считают, что санкции против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» являются крайней мерой среди возможных действий против проекта, заявил на пресс-конференции глава Минэнерго США Ричард Перри.
«Санкции — это одна из последних опций, есть другие», — сказал он.
Перри добавил, что, по мнению Минэнерго США, «Северный поток — 2» не соответствует европейским интересам.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства экономики Германии сообщало, что США [заверили] (https://rns.online/energy/SSHa-poobeschali-Germanii-ne-vvodit-sanktsii-protiv-Severnogo-potoka—2-2018-06-29/) Германию, что любые санкции Вашингтона, которые будут введены против России, не будут распространяться на газопроводы из России. В частности, США заявили Германию, что санкции не коснутся газопровода «Северный поток-2».
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток — 2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
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