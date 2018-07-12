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Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку в Подмосковье
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Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку в Подмосковье 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Воздушное судно проводило испытательный полет с целью проверки аэродинамических характеристик самолета с законцовками крыла.
При проведении испытаний в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку с не полностью выпущенной стойкой шасси. Об этом заявили в пресс-службе «Гражданские самолеты Сухого».
Воздушное судно проводило испытательный полет с целью проверки аэродинамических характеристик самолета с законцовками крыла. Однако после завершения запланированной программы выяснилось, что правая стойка шасси выпущена не полностью. Причины этого выясняются.
Экипаж самолета выработал все топливо, после чего благополучно сел на подготовленную к посадке полосу. На борту находились три человека — инженер, летчик-испытатель и специалист сертификационного центра, никто из них не пострадал.
Само воздушное судно при жесткой посадке получило незначительные повреждения. Оно будет восстановлено, после чего самолет снова станут использовать для испытательных полетов.
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