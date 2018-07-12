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США будут продавать газ в Европу со скидкой
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США будут продавать газ в Европу со скидкой 

News.ru 6 часов назад
Природный газ из США сможет конкурировать по цене с ресурсами из России. Соединённые Штаты нашли способ уменьшить его стоимость на 50%.
«Как только мы откроем СПГ терминал в Клайпеде, цена на сжиженный газ из США упадет на 50%», — цитирует еврокомиссара по энергетике Мигеля Ариаса Каньете ФАН.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Соединённых Штатов пытаются заставить Европу покупать американский сжиженный газ. Он считает противостояние США постройке газопровода «Северный поток — 2» проявлением недобросовестной конкуренции.
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