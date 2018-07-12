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450 млн рублей вложит ВЭБ в разработку роботов
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450 млн рублей вложит ВЭБ в разработку роботов 

RUБЕЖ 5 часов назад
Фото: RUБЕЖ
450 млн рублей инвестирует ООО «ВЭБ Инновации» (дочка Внешэкономбанка) в российскую компанию-разработчика автономных сервисных роботов Promobot, сообщает CNews.
Производитель планирует направить средства на модернизацию и дальнейшее развитие производства и выпускаемой продукции. Promobot более пяти лет осуществляет успешную деятельность в области робототехники. Благодаря уникальному программному обеспечению, которое способно запоминать и распознавать речь собеседника, команда создает роботов консультантов, гидов, консьержей, охранников и т.д.
Как отмечает генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, инвестиции помогут компании занять прочные позиции в высококонкурентной среде робототехники и значительно увеличить долю своей продукции на мировом рынке.
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