450 млн рублей вложит ВЭБ в разработку роботов

450 млн рублей инвестирует ООО «ВЭБ Инновации» (дочка Внешэкономбанка ) в российскую компанию-разработчика автономных сервисных роботов Promobot, сообщает CNews

Производитель планирует направить средства на модернизацию и дальнейшее развитие производства и выпускаемой продукции. Promobot более пяти лет осуществляет успешную деятельность в области робототехники. Благодаря уникальному программному обеспечению, которое способно запоминать и распознавать речь собеседника, команда создает роботов консультантов, гидов, консьержей, охранников и т.д.

Как отмечает генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, инвестиции помогут компании занять прочные позиции в высококонкурентной среде робототехники и значительно увеличить долю своей продукции на мировом рынке.