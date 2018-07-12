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Мэрия Нижнего Новгорода ищет сотрудников на HeadHunter
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Мэрия Нижнего Новгорода ищет сотрудников на HeadHunter 

АиФ Нижний Новгород 5 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Администрация Нижнего Новгорода впервые разместила вакансии на рекрутинговом сайте HeadHunter, сообщает пресс-служба муниципалитета.
За первые дни размещения вакансий департамент организационно-кадрового обеспечения городской администрации получил более 150 откликов. По словам директора департамента Александра Малафеева, размещение вакансий в интернете — один из наиболее действенных и современных инструментов подбора специалистов.
«Доступ к широчайшей базе резюме интернет-ресурса — это наиболее эффективный метод по привлечению инициативных молодых кадров, — отметил Александр Малафеев. — Кандидаты, обратившиеся к сайту, смогут соотнести свои возможности с той работой, на которую они претендуют».
По его словам, обращение к рекрутинговому сайту — это возможность создания HR-бренда администрации Нижнего Новгорода. Вакансии будут обновляться ежедневно, соискатели могут подробно познакомиться с должностными обязанностями и квалификационными требованиями.
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