Мэрия Нижнего Новгорода ищет сотрудников на HeadHunter

Администрация Нижнего Новгорода впервые разместила вакансии на рекрутинговом сайте HeadHunter, сообщает пресс-служба муниципалитета.

За первые дни размещения вакансий департамент организационно-кадрового обеспечения городской администрации получил более 150 откликов. По словам директора департамента Александра Малафеева, размещение вакансий в интернете — один из наиболее действенных и современных инструментов подбора специалистов.

«Доступ к широчайшей базе резюме интернет-ресурса — это наиболее эффективный метод по привлечению инициативных молодых кадров, — отметил Александр Малафеев . — Кандидаты, обратившиеся к сайту, смогут соотнести свои возможности с той работой, на которую они претендуют».

По его словам, обращение к рекрутинговому сайту — это возможность создания HR-бренда администрации Нижнего Новгорода. Вакансии будут обновляться ежедневно, соискатели могут подробно познакомиться с должностными обязанностями и квалификационными требованиями.