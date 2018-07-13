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«Пятнистый фестиваль» в честь леопардов пройдёт 15 июля в Сочи
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«Пятнистый фестиваль» в честь леопардов пройдёт 15 июля в Сочи 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
«Пятнистый фестиваль», приуроченный к годовщине выпуска в дикую природу первых леопардов из Центра восстановления леопарда на Кавказе, пройдёт 15 июля в Сочи. Об этом сообщают «Юга.ру».
Представители Сочинского национального парка расскажут посетителям об основных этапах программы, поведенческих особенностях животных и среде их обитания.
Также запланированы конкурсы, викторины, игры, мастер-классы.
«Гости унесут с собой в качестве памятного сувенира собственноручно изготовленный покетмод — маленькую бумажную книжку с познавательной и развлекательной информацией о леопарде», — отметили в пресс-службе нацпарка.
Ранее сообщалось, что котята дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе.
Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове открыли обновлённый Ботанический сад.
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