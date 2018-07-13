«Пятнистый фестиваль» в честь леопардов пройдёт 15 июля в Сочи

«Пятнистый фестиваль», приуроченный к годовщине выпуска в дикую природу первых леопардов из Центра восстановления леопарда на Кавказе, пройдёт 15 июля в Сочи . Об этом сообщают «Юга.ру».

Представители Сочинского национального парка расскажут посетителям об основных этапах программы, поведенческих особенностях животных и среде их обитания.

Также запланированы конкурсы, викторины, игры, мастер-классы.

«Гости унесут с собой в качестве памятного сувенира собственноручно изготовленный покетмод — маленькую бумажную книжку с познавательной и развлекательной информацией о леопарде», — отметили в пресс-службе нацпарка.

Ранее сообщалось, что котята дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе.