«Пятнистый фестиваль» в честь леопардов пройдёт 15 июля в Сочи 

«Пятнистый фестиваль», приуроченный к годовщине выпуска в дикую природу первых леопардов из Центра восстановления леопарда на Кавказе, пройдёт 15 июля в Сочи. Об этом сообщают «Юга.ру».
Представители Сочинского национального парка расскажут посетителям об основных этапах программы, поведенческих особенностях животных и среде их обитания.
Также запланированы конкурсы, викторины, игры, мастер-классы.
«Гости унесут с собой в качестве памятного сувенира собственноручно изготовленный покетмод — маленькую бумажную книжку с познавательной и развлекательной информацией о леопарде», — отметили в пресс-службе нацпарка.
Ранее сообщалось, что котята дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе.
Также портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове открыли обновлённый Ботанический сад.