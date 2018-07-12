Новый референдум в Крыму: Кучму сравнили со Сталиным

В соответствии с городским законом «О референдуме» на всенародное обсуждение будет вынесен вопрос лишения Леонида Кучмы звания почетного гражданина. Такое предложение вошло в итоговую резолюцию заседания общественно-политических движений Севастополя Крыма . «За» проголосовало абсолютное большинство самых известных общественников полуострова. А это значит, что по действующему законодательству власти должны инициировать общественный референдум по поставленному вопросу, а Леонид Данилович вполне может лишиться почетного севастопольского гражданства.

Сколько стоит референдум по такому, мягко говоря, не слишком актуальному вопросу, пока не уточняют. Хотя ясно, что опрос 300-тысячного населения Севастополя обойдется во много раз дешевле, чем тот же референдум о статусе Крыма.

Судя по реакции властных структур, многим в горадминистрации кажется странной сама идея обсуждать статус Кучмы. В Севастополе достаточно проблем, которые на первый взгляд куда важнее. Однако так могут рассуждать только «понаехавшие» чиновники, совершенно не чувствующие души этого уникального города.

Решение «опочетить» Кучму Л. Д. принимали на сессии Севастопольского горсовета в 2002 году, при втором сроке его президентства. Проголосовали полсотни депутатов, девять против, трое воздержались. В заслугу тогдашнему украинскому президенту поставили газификацию городских окраин Северная сторона и Инкерман, строительство аэропорта «Бельбек» и жилья для украинских военнослужащих.

Главное, чем до сих пор помнится Кучма севастопольцам — это шикарная объездная дорога от поселка Любимовка вокруг Инкермана до Ялтинского кольца и Балаклавы. Леонид Данилович надеялся превратить Балаклавскую бухту в международную яхтенную марину, его тесть-олигарх Виктор Пинчук скупил половину закрытого прежде приморского городка. Дорогу сюда буквально прорубили в горах, ее до сих пор называют «президентской». Увы, не сталось, як гадалось. Теперь, пока новая супер-трасса «Таврида» еще не готова, именно по кучмовской объездной катят к правительственным дачам Южнобережья российские лидеры.

Еще один объект, за который Леониду Даниловичу наверняка простится много грехов — восстановленный Владимирский собор на севастопольском мысе Херсонес. Историческое место крещения киевского князя Владимира Святославовича, один из самых знаменитых храмов нашего Отечества. По путинскому определению — духовные «скрепы» России. Собор взорвали немцы при отступлении весной 1944 года. Печальная руина так и стояла до конца 90-х, когда курировать восстановительные работы начал лично президент Украины

Если его сменщик-Ющенко под предлогом строительства «детской больницы будущего» обирал бизнесменов и тупо воровал деньги — к чести Кучмы надо признать: он жестко нагнул бизнес, но полученные средства отдал на севастопольский храм. И уже 3 апреля 2004 года состоялось торжественное освящение главного алтаря воссозданного Херсонесского Свято-Владимирского собора, настоящей точки притяжения для сотен тысяч православных. Внутри до сих пор стоят стенды, посвященные личному вкладу бывшего украинского лидера в возрождение таврической святыни.

Все это помнит город-герой. Неудивительно, что инициатива лишить Кучму звания почетного гражданина вызвала бурный хайп севастопольских соцсетей. Причем мнения самые разные, зачастую абсолютно полярные:

— Не нужно этого делать. Это мелко и недостойно. Мы сами дали человеку звание. Будем выглядеть глупо. Тем более, Кучма единственный президент Украины, который что-то делал для города и понимал специфику Севастополя.

— Собираясь на второй срок, Данилович издал книгу «Украина — не Россия». Амеры почитали её и дали Кучме добро на второй заход. Кто сейчас Донбасс кровью заливает? Те, кто при нем пацанами был и в бандеровском духе оказался воспитан…

— Давно пора лишить Кучму этого звания. Севастопольцы ему ничего не присваивали, это продажные чиновники в администрации его в зад целовали. Ладно бы еще Кучма был нейтрален в своих отношениях к Севастополю, но то, какую он грязь говорит сейчас про Крым и Севастополь — нельзя, чтобы такой человек оставался почетным гражданином Севастополя!

— Давайте и памятники Ленину посносим. Он тоже «ничего не сделал» для Севастополя…

— Для Севастополя гораздо больше сделал Сталин. Весь город поднял из руин, специальным указом сразу после войны. Вынесем на референдум вопрос о восстановлении памятника ему на вокзале?.. Сильный был памятник, знаменитый. Тем более, скоро поезда пойдут!

Речь о знаменитом Постановлении №403 Совета Министров СССР от 25 октября 1948 года «О мероприятиях по ускорению восстановления Севастополя». Тогда Иосиф Виссарионович взял под личный контроль возрождение дотла разрушенной главной военно-морской базы Черноморского флота. В постановлении особо отмечалось, что советское правительство считает неотложной государственной задачей всемерное ускорение работ. Срок был поставлен жесткий — вместо 10-15 лет город решили поднять за 4 года. Под это выделили 1.523 млн рублей, гигантскую сумму по тем временам. В том числе 414 млнрублей на жилой фонд, культурные учреждения, объекты здравоохранения и коммунальное хозяйство, плюс еще столько же на городскую промышленность и транспорт. Начальником специального Управления по восстановлению Севастополя при Совете Министров СССР назначили Комзика И. В., освободив его от обязанностей замминистра строительства военных и военно-морских предприятий.

Никто другой не получал подобных преференций. Сам Севастополь выделили в число городов республиканского подчинения РСФСР. До хрущевской «аннексии» Крыма оставалось целое десятилетие. Причем и тогда город-герой в украинский «подарок» не вошел, только в 1976 году УССР «приписала» его себе по новой союзной Конституции.

Ну а памятник генералиссимусу действительно стоял у севастопольского железнодорожного вокзала. Белокаменный вокзал тоже был восстановлен в рекордные сроки при Иосифе Виссарионовиче. Весь город, практически полностью сметенный войной, именно при нем буквально восстал из пепла. Монумент вождю сняли в рамках объявленной Хрущевым десталинизации. Зато остался центр Севастополя — по сути, классический сталинизм, воплощенный в камне. Хотя имени Сталина в списке почетных граждан нет.