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В Екатеринбурге начал работу священный синод РПЦ
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В Екатеринбурге начал работу священный синод РПЦ 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу открыл заседание Священного синода Русской православной церкви, в этом году впервые оно проходит в Екатеринбурге и приурочено к столетней годовщине расстрела семьи императора Николая II.
"Впервые открываю заседание в этом здании. Мы прибыли в Екатеринбург в связи с известным юбилеем — столетием мученической кончины, убийства царской семьи", — сказал первоиерарх. Заседание Синода в закрытом для прессы режиме проходит на территории духовно-просветительского центра рядом с храмом-памятником на Крови.
По словам руководителя патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова, решения высшего органа церковного управления предсказать сложно. «В любом случае, пока мы можем ожидать, что ничего экстраординарного не будет», — отметил он. Также синод, по его словам, не будет рассматривать вопрос о церковном признании так называемых «екатеринбургских останков».
"Что касается темы «царских останков», то сейчас она находится на рассмотрении комиссии. Как уже не раз отмечалось, итоговое решение по их признанию или непризнанию не будет привязано ни к каким датам, даже таким значимым, как сегодняшняя. В любом случае выводы комиссии будут рассмотрены на Архиерейском соборе, решения об этом были приняты ранее", — добавил священнослужитель.
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