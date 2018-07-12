Танцующий дед отжёг на бис на Центральной набережной Волгограда

Фанат «Ротора» с многолетним стажем, Николай Погорелов , ставший известным как «танцующий дед», набрал больше десяти миллионов просмотров на канале YouTube, но продолжает зажигать в танце на. Центральной набережной.

Танцующий дед любит музыку и футбол

— Мне 68 лет, я этого не скрываю, я не женщина, — рассказывает Николай Погорелов. Танцую я давно, у нас вся семья музыкальная. Видимо, все это передалось с материнским молоком. Одна из моих сестёр пол-Европы объездила с певицей Екатериной Шавриной . У моих родителей пятеро дочерей и двое сыновей. Я родом из села Козловка, все мы воспитаны на деревенской музыке: баян, гармошка, мандолина и балалайка. У нас в деревне мы устраивали песни и пляски. Соседи всё время нам говорят: «Как же хорошо мы душой отдохнули».

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Профессиональными танцами Николай Погорелов никогда не занимался. Всё происходит по зову сердца.

— Когда я слышу ритмичную музыку, то у меня что-то внутри начинает разгораться. В тот день, когда видеоролик с моим участием в интернет выложили, я обратил внимание на симпатичную девушку. Вижу, что очень хочет потанцевать, чувствуется, что у неё внутри всё бурлит, но стесняется. Ну я и вышел поддержать ее и, видите, получилось как получилось.

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— Вообще, я уважаю таких людей как он, плюс ко всему, со спортивным телосложением, но ему 50 лет, а мне 68 и мы с ним на разных социальных площадках. У меня нет миллионов, которые есть у него. А мне говорят «За то у тебя миллион просмотров за один день набежало». А за все время уже десять миллионов. Вообще я очень благодарен той девушке, которая со мной танцевала.

Николай Погорелов танцует по средам в Комсомольском саду

Танцующего деда можно было встретить и раньше на танцплощадке в Комсомольском саду, но большую популярность он получил в конце июня а фестивале болельщиков. После зажигательных танцев Николая Погорелова пригласили на один из центральных телеканалов, оплатив ему проезд и проживание.

— Ездил в Москву на новую программу «Видели Видео». Первый выпуск будет только в это воскресенье. Я с радостью согласился, тем более, что у меня там дочка живет и была возможность с ней повидаться. Теперь звонят из Чехии Австрии , мол, у вас в Волгограде дед зажигает. Кто-то писал, что я переодетый и загримированный молодой иностранец. А мне за державу обидно, неужели думают, что мы так не можем? Да можем ещё лучше.

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Николай Погорелов считает, что танцы — отличный способ отвлечь молодёжь от вредных привычек.

— Когда я вижу танцующих тинейджеров и у меня сердце радуется. Это их спасает от пьянства и от безделья. Много спортивных площадок появилось и ребята на них под музыку занимаются. Пусть и рисуются немного, но как присмотришься, у них на животе кубики.

Танцы — не единственное увлечение у Николая Погорелова.

— Я ещё катаюсь на роликах, а зимой на коньках. В наше время таких современных как сейчас не было. Помню, раньше привязывали к валенкам и до одури катались. Клюшек тоже не было, вербу с крюком найдём, выпилим и с ней играем. Раньше катался на велосипеде и на лыжах. Входил в сборную Волгоградской области по спортивному ориентированию по юниорам.

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Николаю Погорелову удалось сохранить здоровье, несмотря на то, что он работал на вредном производстве.

— Работал на заводе «Химпром» на опасном для здоровье производстве. Если бы спортом не занимался, может и не смог так здоровье сохранить. Я не курил, не курю и не тянет.

Николай Погорелов старается не пропускать ни одного матча

За свои выдающиеся танцы Николай Погорелов получил презент от организаторов ЧМ-2018.

— Попросили дать интервью и подарили мне футболку, как у нашей сборной. Она очень классная, не ширпотреб. Вот какая жара бы ни была, в ней не жарко. ну а про нашу сборную хочу сказать, что выступили неплохо. Их начали троллить спортивные комментаторы, а у них. видимо, взыграло самолюбие. А вот пенальти — это та же лотерея.

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