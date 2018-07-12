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Директор центра Святителя Тихона выступит на радио
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Директор центра Святителя Тихона выступит на радио 

Управа Донского района города Москвы 5 часов назад
Фото: Мой район Донской
Директор социального центра Святителя Тихона примет участие в эфире программы «Адреса милосердия» на популярном радио-канале в субботу, 14 июля.
Александр Гезалов, в прямом эфире будет обсуждать проблему сиротства, которая, по мнению спикера, очень актуальна в наше время. Представитель центра уверен, что неравнодушные со всей России готовы объединиться для ее решения, но, к сожалению, не все знают нюансы оказания такого рода помощи.
В связи с этим, общественный деятель, специалист в области социального сиротства, директор центра святителя Тихона, который расположен в районе Донской, посетит программу «Адреса милосердия» и поделится приобретенным в этой сфере опытом.
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