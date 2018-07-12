В Подмосковье может появиться крупный парк развлечений

МОСКВА , 12 июл — РИА Новости . Власти договариваются с инвестором о строительстве собственного Диснейленда в Домодедове.

Власти Московской области ведут переговоры с инвестором по строительству в Домодедове парка развлечений, подобного американскому Диснейленду. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра экономики и финансов Подмосковья Михаила Ана.

"Это рабочая идея, мы обсуждали это с инвестором. Если нам удастся привлечь на территорию Домодедова аналог Диснейленда, то сюда смогут прилетать жители Екатеринбурга , Ростова-на-Дону, Иркутска . Создавая такие формы бизнеса, мы создаем новое качество услуг для всех россиян", — подчеркнул Ан.

Также министр отметил, что реализовать проект возможно только при поддержке подмосковного правительства и при активном участии властей Домодедова.