В Подмосковье может появиться крупный парк развлечений 

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Власти договариваются с инвестором о строительстве собственного Диснейленда в Домодедове.
Власти Московской области ведут переговоры с инвестором по строительству в Домодедове парка развлечений, подобного американскому Диснейленду. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра экономики и финансов Подмосковья Михаила Ана.
"Это рабочая идея, мы обсуждали это с инвестором. Если нам удастся привлечь на территорию Домодедова аналог Диснейленда, то сюда смогут прилетать жители Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Иркутска. Создавая такие формы бизнеса, мы создаем новое качество услуг для всех россиян", — подчеркнул Ан.
Также министр отметил, что реализовать проект возможно только при поддержке подмосковного правительства и при активном участии властей Домодедова.