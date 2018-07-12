Си Цзиньпин призвал центральные и государственные органы придерживаться руководства ЦК КПК

Пекин, 12 июля / Синьхуа / — Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин призвал центральные и государственные органы взять на себя инициативу по защите авторитета ЦК КПК и его единого централизованного руководства.

Си Цзиньпин, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета, призвал их стать образцовыми учреждениями, которые заслуживают доверия ЦК КПК и отвечают чаяниям народа.

Он призвал партийные комитеты и их членов в центральных и государственных учреждениях сохранять высокую степень единства с ЦК партии и неукоснительно претворять в жизнь решения и планы партии.

Рабочая комиссия центральных и государственных органов должна продемонстрировать чувство политической ответственности в усилении централизованного руководства партийной работой в центральных и государственных органах, считать политическое строительство партии основным руководящим началом и продвигать всестороннее устрожение внутрипартийного управления.

Важные указания Си Цзиньпина были зачитаны на собрании по содействию партийному строительству в центральных и государственных органах членом Политбюро ЦК КПК, членом Секретариата ЦК КПК и секретарем Рабочей комиссии центральных и государственных органов Дин Сюэсяном.

Документ, опубликованный по итогам собрания, требует от центральных и государственных органов углубленно изучать и претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи и дух 19-го съезда КПК.

Они должны взять на себя инициативу по решительной защите статуса Си Цзиньпина в качестве ядра и авторитета ЦК КПК и единого централизованного руководства ЦК КПК, говорится в документе.

Они должны придерживаться правильной политической ориентации, строго соблюдать партийную политическую дисциплину и политическую этику, стоять на позиции строгой внутрипартийной политической жизни и неукоснительно претворять в жизнь решения и планы ЦК КПК. -0-